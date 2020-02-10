Türk tarihçi Ermeni Soykırımı ile ilgili yeni kronolojik veriler sunacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk tarihçi Ermeni Soykırımı ile ilgili yeni kronolojik veriler sunacak

Türk profesör Taner Akçam, 20 Şubat’ta Ermeni Araştırmalar Ulusal Derneği’nde (National Association for Armenian Studies) “Ermenilerin imhası kararı ne zaman alındı?” konulu bir konferans verecek. Panarmenian.net’te yer alan habere göre konferanstan sonra bir akşam yemeği de düzenlenecek.

Taner Akçam’ın ‘Artigercek.com’da yazdıklarına göre “…eldeki Osmanlı arşiv belgeleri uyarınca Osmanlı Hükümeti, Ermenilerin imha edilmesi doğrultusunda ilk kararı 1 Aralık 1914 tarihinde almıştır. Belgesi Osmanlı Arşivinde’dir. Karar hemen aynı gün “gizli” notuyla İstanbul’a iletilmiş. Ve özel olarak, “telgrafın telgrafhanedeki kopyası(nın)” imha edilmesi istenmiş. İlk imha kararı Van ve Bitlis vilayetlerindeki Ermenilere ilişkin”.

Ermenistan Kamu Radyosu

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