Suşehri’nde, 1915 şehitleri anıldı

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Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) – SİVAS’ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915’te Ermeni çeteciler tarafından şehit edilen 71 asker törenle anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından, köy yakınlarındaki şehitlik olarak bilinen bölgeye geçen vatandaşlar, burada şehitler için dua etti. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, vatanın bugünlere gelmesinin kolay olmadığını ifade ederek, “Bu vatan, atalarımız tarafından kan dökülerek alınmıştır. Aziz vatanın bugüne gelmesinde canlarını veren aziz şehitleri rahmetle anıyoruz” dedi.

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