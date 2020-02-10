‘Peygamberimizi kabul edin bütün camiler sizin olsun’

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Hacı Muzaffer Özak’a Cerrahi ayini yapması için katedrali açan papaz sorar “Biz İstanbul’a gelsek siz de bize camilerinizi ayin yapmamız için ümit ederim ki açarsınız değil mi?” diye Özak’tan işin ruhunu ortaya koyan cevabı alır, “Siz de bizim peygamberimizi kabul edin bütün camiler sizin olsun.”

Hacı Muzaffer Özak’ı Amerika’ya çağırırlar. Cerrahi ayini yapsın diye. En büyük katedrali de tahsis ederler. Amerika’da Türkler ve Türkiye’den göç eden ne kadar Ermeni, Yahudi, Rum varsa gelirler. Huşu ve vecd içinde seyrederler, hayran olurlar. Papazlar da mest. Katedralin baş papazı istirahat esnasında hafif takılarak sorar:

“Bakın biz size ibadet etmeniz için kilisemizi açtık. Biz İstanbul’a gelsek siz de bize camilerinizi ayin yapmamız için ümit ederim ki açarsınız değil mi?” Hazret kesip atar: “Hayır açmayız!” Bu kaba cevaba şaşıran papaz:

“-Aman nasıl olur, gösterdiğimiz toleranstan sonra böyle bir hareket size yakışır mı?” deyince Hacı Muzaffer Özak işin ruhunu ortaya koyar:

“Biz sizin kiliselerinizde ibadet edebiliriz. Çünkü biz İsa Aleyhisselam’ı peygamber olarak kabul ediyoruz. Siz de bizim peygamberimizi kabul edin bütün camiler sizin olsun.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/peygamberimizi-kabul-edin-butun-camiler-sizin-olsun-1057538.html

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