Kürtlerin ‘Güzel’ annesi

Kürt kadınların, gençlerin ve bütün Kürt halkının direnişçi annesi

Demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer alan 85 yaşındaki Emetullah Güzel, 4 Şubat Çarşamba günü evinde yaşamını yitirdi. Son bir ayda sağlık durumu kötüye giden anne Güzel, aile fertlerinin katıldığı bir törenle Ali Pınar Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Emettulah Güzel’in hikayesi annesi ile başlar… Annesi Kıymet Canbaz, 1915 Ermeni Soykırımı’nda Elazığ’dan kız kardeşi ile beraber kaçar. Kaçtıkları sırada henüz 8 ile 13 yaş arasında olan iki kardeş göç yolunda birbirini kaybeder. Kıymet, Diyarbakır’a gelerek burada biriyle evlendirilir ve Alipınar (Alipar) Mahallesi’nde yaşar. Diğer kardeşin akıbeti ise bilinmez. Kıymet’in dünyaya getirdiği 6 kız çocuğundan biri olan anne Güzel, 1935 yılında yine bu mahallede dünyaya gelir. Anne Güzel, annesinin göç hikayesiyle büyür. Emetullah annenin çocuğu İbrahim Güzel’in 1993 yılında PKK’ye katılmasından sonra Kürt mücadelesi ile tanışır ve mücadelede aktif rol alır. 1996’da çocuğunun yaşamını yitirdiğine dair bilgi almasına rağmen çocuğunun yaşamını yitirdiğine inanmayan anne Güzel, çocuğunun bir mezarının olmamasından kaynaklı, öldüğüne inanmadan yıllarca, gelecek bir haber ile yaşar. Anne Güzel de birçok aile gibi göç, sürgün, gözyaşı, hasret dolu yıllar yaşar. Çocuğunun ardından eylem ve etkinliklere katılmaya başlayarak, Kürt mücadelesini her gün daha yakından tanır. Çocuklarının “Anne bugün gitme” sözlerine aldırış etmeyen anne Güzel, her sabah çocuklarını evde bırakır, siyasi parti çalışmalara katılır. Her geçen gün mücadeleye dair bilgi ve birikimini artıran anne Güzel, yıllarca asimilasyon politikalarına karşı da direnerek, Türkçe öğrenmez. Bir eylemde polisin “Senin bu yaşta burada ne işin var, git evinde otur” sözlerine şöyle yanıt verir: “Ben 93 yılında hakikati gördüm ve uyandım o derin uykudan ve demokrasi mücadelesine katıldım. Canımda ruh kaldığı sürece de en ön safta mücadelede olacağım.”

93 yılından sonra her yıl Newroz kutlamalarına katılan anne Güzel için Newroz bir yaşam felsefesiydi. Çocukları anne Güzel’in Newroz’la ilgili olan bir anısını şöyle anlatıyor: “2018 Newrozu’nda çok hastaydı. ‘Newroz kutlamaları iptal olmuş’ dedik evden çıkmaması için. Biz Newroz’a gittik. Anlıyor bizim onu kandırdığımızı. Atlıyor bir otobüse, Newroz alanına geliyor. Onu görenler ayakta duramadığını fark edince, bir taksiye bindirip eve gönderiyor. Akşam eve döndüğümüzde bize anlattı. Gelip 10 dakika görmesi, o atmosferi yaşaması bile onu çok mutlu etmişti.”

Yıllarca çocuğundan gelecek bir haberi bekleyen anne Güzel’i tanıyanlar onun bir konuşmasını şu şekilde aktarıyor: “Bana hep ‘Ana sen daha ne kadar geleceksin alanlara, artık gelme, evinde kal dinlen.’ Ben ne yapıyorsam kendim için yapıyorum, başkası için yapmıyorum. Mücadele benim varlık sebebim, var olma gerçekliğim. Ben Egîdlerin annesiyim.”

DİYARBAKIR/JINNEWS

Yeni Yaşam Gazetesi

