İstanbul Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı

İstanbul’da 17 Şubat 2017 yılında yapımına başlanan Taksim Camii’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Halihazırda pencereleri takılan camii, tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişiyi ağırlayabilecek. Taksim Camii’nin bu yıl ibadete açılması bekleniliyor.

Yaklaşık 3 yıldır yapımına devam edilen Taksim Camii‘nde son yaklaşıldı.

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin yüzde 90’ı tamamlandı.

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları takılmaya başlandı.

61 metre yükseliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemleri ise devam ediyor. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden camide bir yandan da süsleme ve mermer kaplama işlemleri eş zamanlı olarak yapılıyor.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek.

Taksim Camii’nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi.

Projede yer altında üç katlı otopark bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek.

Yapıda ayrıca konferans, sergi salonları da yer alacak. Taksim Camii’nin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/istanbul-taksim-camii-insaatinda-sona-yaklasildi,sJcdh0WHp0uP-28BFxOc1w/8JhrEtgmD0OcJjUN1JKwFg

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