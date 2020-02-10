Ermenistan’da Anayasa değişikliği referandumunun tarihi belli oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian’ın talimatıyla Anayasa değişikliğine yönelik referandum 5 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek.

Ermenistan’da iktidarda olan ‘İm Kaylı’ (Benim adımım) ittifakının girişimiyle 6 Şubat 2020 tarihinde Parlamento’da Anayasada değişiklikler yapma tasarısını referanduma sunmak için karar aldı.

Bu değişikliklerle öncelikle Ermenistan’da yaşanan Anayasa Mahkemesi krizini çözüme bağlanması hedefleniyor.

Ermenistan Parlamentosu tarafından kabul edilen bu tasarı Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian tarafından da imzalandı ve böylece 5 Nisan 2020 tarihinde Ermeni halkı kendi oyuyla bu önemli meselenin kaderini belirleyecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/10/Ermenistan-Anayasa-referandumu/175584

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