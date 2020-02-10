Efsanevi Ermeni sanatçı Cher, “Dsquared 2” moda markasının yüzü oldu

73 yaşındaki efsanevi Ermeni çarkıcı, oyuncu, film yapımcısı Cher (Cherilyn Sarkisian), “Dsquared2” moda markasının İlkbahar/Yaz koleksiyonu reklam kampanyasının yüzü oldu.

Markanın Instagram’daki hesabında yayınlanan ilk resimde Cher, “ICON” ibaresini taşıyan bir tişört taşıyor. Mert Alas ve Marcus Pigott tarafından çekilen reklam kampanyası resimleri, “Dsquared 2” markanın 25. kuruluş yıldönümüne adanmıştır.

Bu alanda pek fazla deneyimi olmayan Cher için bu reklam kampanyası yine de ilk adım değil. 2015’de de Ermeni sanatçı, “Marc Jacobs”un Sonbahar/Kış koleksiyonu reklam kampanyasının yüzü olmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/10/Ermeni-Cher-“Dsquared2/175617

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