Dubrovnik ‘manevi koruyucusunu’ andı: Aziz Vlas yortusu

Cristina Giner

Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli binaları ve devasa surlarıyla Dalmaçya kıyılarında Adriyatik’in incisi olarak bilinen Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde halk, Aziz Vlas yortusu için bir araya geldi.

Dubrovnik’in binlerce yıldır manevi bir koruyucusu olduğuna inanılıyor, Aziz Vlas.

Efsaneye göre, 10. yüzyılda Aziz Vlas, yerli bir rahibin rüyasına girerek onu Dubrovnik’e saldırı için gelen düşman donanmasına karşı uyarır. Rahip uyarıyı ciddiye alır ve yönetimdeki herkesi alarma geçirir. Hazırlık yapan Dubrovnikliler, Aziz Vlas sayesinde şehri kurtarmayı başarır. İşte o zaman Aziz Vlas koruyucu olarak benimsenir.

Aziz Vlas’ı anma törenleri 972 yılına kadar uzanıyor. Aziz sembolü daha sonraki Ragusa Cumhuriyeti’ni oluşturan kurumları ve vatandaşları birleştirdi. Bugün Dubrovnik’in her köşesinden insanlar onu onurlandırmak için yortuya katılıyor.

Görkemli bir ayinle başlayan anma gününde alay, koruyucu Aziz’in eski kentin çevresindeki kalıntılarını taşıyor. Bu, Ragusalılar için duygusal bir gün.

Şenlikler, aynı zamanda boğaz hastalarının da koruyucusu olan Aziz’e adanan kilisenin çevresinde düzenleniyor. İnanışa göre Aziz, boğazına balık kılçığı kaçan bir çocuğu bir mucizeyle kurtarmıştı.

Geleneği yaşatan kilise rahipleri bu özel gün hatırına sadıklarının boğazını geleneksel çapraz mumlarla kutsuyor.

Barut atımı resmi kutlamaları bitiriyor, ancak sokaklarda şenlikler devam ediyor.

Şenlik, 10 yıl önce UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklendi.

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