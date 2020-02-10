Azerbaycanlı şarkıcı yenildi. Ermeni soprano Dresden operasında büyük coşkuyla karşılandı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan tenoru, Ermeni sopranonun parlak performansını başarısızlığa uğratamadı.

Çeşitli tartışmalara yol açan konser Dresden Operasının sahnesinde gerçekleşti.

13 Ocak’ta, tenor Yusif Eyvazov’un 7 Şubat’ta Dresden Opera Festivali’ni soprano Ruzan Mantashyan ile açmayı şarkıcının Ermeni olduğu sebebiyle reddettiğini açıklayan bilgiler yayınlandı. Ama “Semper Opernball”un yönetimi daha sonra sorunu çözdü ve şarkıcılar 7 Şubat’ta aynı sahnede meydana geldiler.

Opera şarkıcısı Ruzan Mantashyan, Dresden Opera Tiyatrosu’nda Pyotr Çaykovski’nin “Yevgeni Onegin” operasından Tatiana’nın ariasını icra etti. Ermeni şarkıcının parlak performansı Alman Merkez Yayın Şirketinin YouTube kanalı tarafından yayınlandı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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