“ARMENAK” belgeselinin yasaklanmasına tepkiler büyüyor

“Alnında Kılıç Yarası/Armenak-Orhan Bakır” belgeselinin Türkiyede gösteriminin İstanbul ve Ankara’da yasaklanmasına tepkiler büyüyor.

Belgeselin yapımcısı Mayıs Kolektif, belgeselin Türk devleti makamlarınca yasaklanmasını kınayan bir açıklama yaparak, bir imza kampanyası başlattığını duyurdu

Avrupa`da şimdiye kadar gösterimlerin yapıldığı Köln, Londra, Stockholm ve Atina’da kalabalık kitlelerin katılımıyla gerçekleşen “ARMENAK” Belgeselinin bu haftaki gösterimi 09 Şubat Pazar günü Frankkfurt`da olacak.

Belgeselin önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarında yaygın olarak bir kampanya şekilde gösterimine başlanacağı duyuruldu.

Devrimci, demokratik kurumların, yazar, gazeteci, aydın, sanatçı, oyuncu, şair, sendikacı ve parlementer kesimlerinde destekledidiği imza kampanyası sürüyor.

“Tüm Devrimci, Demokratik Kurumları, aydın ve ilerici kesimleri, dostları kınama açıklamamıza destek olmaya ve İmza koymaya davet ediyoruz!” denilen MAYIS Kolektifinin açıklamasının tam metni, mail adresi ( maycolective@web.de) ve change org`da açılan imza kampanyası linki şu şekilde;

https://www.change.org/p/justiz-der-t%C3%BCrkei-alninda-kili%C3%A7-yarasi-armenak-belgeselinin-yasaklanmasini-kiniyoruz

http://www.armenakbakirciyan.net/

https://www.facebook.com/maycolective

“İmza kampanyasi metni:

Ermeni ulusuna mensup bir devrimci olan ARMENAK’in (Orhan Bakır) yaşamını ve portresini konu edinen “Alnında Kılıç Yarası/Armenak” belgeseli YASAKLANDI. Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve tüm halkların kardeşliğinin tarihsel sembollerinden biridir Armenak. Bir Ermeni olarak Türkiye topraklarında devrimcileşmiş ve tüm ezilenlerin hakları için mücadeleye tutuşmuştur.

Böylesi bir figürden ancak gerici bir zihniyet rahatsız olabilirdi. Böylesi bir belgeselin, 26 Ocak 2020 tarihinde, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ndeki gösterimi İstanbul-Kartal Kaymakamlığınca yasaklandığını öğrenmişken, ardından

2 Şubat Pazar günü Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nde yapılacak olan Armenak Bakır’ın hayatını anlatan belgesel gösterimi Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Bu yasaklamaların hiçbir hukuksal ve meşru yanı yoktur. Bu Ermeni bir devrimcinin bıraktığı anılardan korkunun sonucudur. Ermenilere yönelik tarihsel düşmanlığın, devrimci düşüncelerden korkuyla birleşmesi Türkiye Devletinin daha fazla yasakçı ve pervasız olmasını getirmektedir. Devlet, bir belgeselden korkacak duruma düşmektedir.

İyiden iyiye kanıksatılmaya çalışılan ve tam bir keyfiyet örneği olan bu yasakçı uygulamayı ve ona zemin yaratan zihniyeti reddediyor, şiddetle kınıyoruz.“Alnında Kılıç Yarası/Armenak” belgeselinin gösteriminin yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, sosyal medyada kimi ırkçı hesaplar tarafından açıkça hedef gösterilmiş ve yasaklanması için çağrılar yapılmıştır.

Bir belgeselden dahi korkan, tarihin karanlıkta kalmasını isteyen, sansürcü, yasakçı, şovenist bu zihniyeti protesto ediyoruz. Derhal bu yasağın kaldırılmasını istiyor, tüm duyarlı, demokratik kamuoyunu bu yaklaşıma karşı tutum almaya çağırıyoruz.

İmza ve desteklerinizi lütfen – maycolective@web.de – e postasına göndermeniz rica olunur.”

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