Armen Sarkisian: Nükleer alanda Ermenistan Japonya ve BAE ile işbirliği yapabilir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian nükleer alanda Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya ile işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirliklerinde nükleer merkezi ziyaret ettiğini dile getiren Armen Sarkisian özellikle nükleer güvenlik, yakıt ve nükleer atıkların işleme alanlarında işbirliğinin mümkün olduğunu vurguladı.

Japonya’da ise Ermenistan Cumhurbaşkanı 1000 kişinin çalıştığı Nükleer düzenleme kurumunu ziyare ettiğini anlattı. Onun sözlerine göre bu kurum Fukuşima nükleer faciasından sonra büyük tecrübe kazandı ve tecrübe alışverişi açısından faydalı olabilir.

Sarkisian yaptığı açıklamada “Biz dünyada en eski nükleer santrallardan birine sahip ve tecrübeli bir ülke olarak güvenlik meselelerinin ortak çözümü açısından birlikte yakın çalışmalar yürütebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan’daki ‘Metsamor’ Nükleer santralı 1969 yılında inşa edildi. SSCB döneminde santral kapatıldı ve 1995 yılında Nükleer santralinin 2’inci bloku yeniden faaliyete geçti.

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