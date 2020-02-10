Adalılar Yapılan Zama Tepkili!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar yolcu taşımacılığına rekor zam yaptı.

İBB, toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi. Şehir Hatları’na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı.

Kabataş-Beşiktaş-Adalar hattında tam ücreti 12,50 liradan 14 liraya, indirimli öğretmen 9 liradan 14 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 6,30 liradan 10,50 liraya çıkartıldı.

Bostancı-Adalar hattı tam ücreti 7 liradan 12 liraya, indirimli öğretmen 5 liradan 9 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 4 liradan 7 liraya artış gösterdi.

İstanbul’da en büyük zam ise İBB’ye bağlı Şehir Hatları AŞ.’nin Adalar Hattı’nda oldu.

Adalılar Yapılan Zama Tepkili!

Ekrem İmamoğlu seçim vaadi olarak Adalılara ulaşım yüzde 40 indirimli olacağını söylemişti.

İBB’nin yaptığı bu zam adalılar tarafından büyük bir tepkiye yol aştı. Vatandaşlar change.org üzerinden kampanya gerçekleştirip ulaşıma yapılan zam geri çekilsin dedi.

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