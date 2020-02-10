Այսու կու գանք տեղեակ պահել մերազն ժողովուրդի զաւակները, թէ Ն.Ա.Տ. Սահակ Պատրիարք Հայրը իր անդրանիկ Հովուապետական այցելութիւնները պիտի շնորհէ Ստանպուլի մեր եկեղեցիներուն ըսի հետեւեալ ժամանակացոյցի։
Սիրով կը հրաւիրուի հաւատացեալ թաղեցի ժողովուրդը, Թաղային Խորհրդոյ եւ Դպրաց Դասերու անդամները ներկայ գտնուելու «Հրաշափառ»ի արարողութեան։
11 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
10.00 Ս. ԹԱԹԷՈՍ-ԲԱՐԹՈՂՈՄԷՈՍ ԵՆԻԳԱԲՈՒ
11.00 Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒ ԴՈՒՐՍ
12.00 Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԷՏԻԿՓԱՇԱ
15.00 Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՊԷՅՕՂԼՈՒ
16.00 Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹԱՔՍԻՄ
12 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
11.00 Ս. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ՊԷՅՔՕԶ
14.00 Ս. ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՑ ԳԱՆՏԻԼԼԻ
15.30 Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔ
17.00 Ս. ԽԱՉ ՍԿԻՒՏԱՐ
18.30 Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԿԻՒՏԱՐ
13 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
14.00 Ս. ՓՐԿԻՉ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ ԵՏԻԳՈՒԼԷ
15.30 Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՇԻԼԳԻՒՂ
17.00 ԾՆՈՒՆԴ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂ
14 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
10.00 Ս. ՅԱԿՈԲ ԱԼԹԸՄԷՐՄԷՐ
15.00 Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՆԱՌԼԸԳԱԲՈՒ
17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
09.30 Ս. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԹՕՓԳԱԲՈՒ
10.30 Ս. ԵՂԻԱ ԷՅԻՒՊ
11.30 Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԷՅԻՒՊ
12.30 Ս. ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ ՊԱԼԱԹ
14.00 Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՂԱԼԱԹԻԱ
19 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
10.00 Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇ
11.00 Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՕՐԹԱԳԻՒՂ
13.00 ԵՐԵՒՄԱՆ Ս. ԽԱՉ ԳՈՒՐՈՒՉԷՇՄԷ
14.30 Ս. ՍԱՆԴՈՒԽՏ ՌՈՒՄԷԼԻՀԻՍԱՐ
16.00 Ս. ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՊՕՅԱՃԸԳԻՒՂ
20 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
10.00 Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՖԷՐԻԳԻՒՂ
16.00 Ս. ՆՇԱՆ ԳԱՐԹԱԼ
18.00 Ս. ԹԱԳԱՒՈՐ ԳԱՏԸԳԻՒՂ
http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/յայտարարութիւն-9/
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