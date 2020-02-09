ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYANLAR!

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VAHAP DABAKAN

PİRİNCİN TAŞLARI

Türkiye’nin dostundan daha çok düşmanı var. Türkiye kalkındıkça, Milli silahlarını üretip üçüncü ülkelere boyun eğmedikçe, Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen ve kendi boyundurukları altına girmesini isteyen ülkelerde terörden tutunda her türlü Türkiye’nin tekerine çomak sokmaya çalışıyorlar…

Bu ülkeler, Türkiye’ye karşı terörü örgütlerini destekliyor veya “Sözde Ermeni Soykırımını” desteklemek için 1915’i resmen ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan ülkeler var. Hatta Fransa, Belçika, gibi ülkeler başkentlerinin göbeğine “Ermeni Soykırım Anıtı” dikmişler. Bu ülkeler Türkiye’nin dostu olabilir mi?

Türkiye olarak, başta ABD olmak üzere “Sözde Ermeni Soykırımı” Türkiye Lobiciliğini bir türlü beceremedik. Ermenistan Dünya ülkelerindeki Ermeni İş İnsanlarının destekleriyle Ermeni Lobiciliğini ve “Sözde Ermeni Soykırımını” yalanlarla, dolanlarla çok iyi beceriyorlar ve Türkiye Aleyhtarlığını yıllardır sürdürüyor…

Uzun lafın kısası 24 Nisan gelmeden şimdiden Türkiye olarak Türk Lobiciliğini başlatmamız lazım işi sıkı tutmalıyız. Yurt dışı temsilciliklerimizde Ataşelerimiz, Konsolos ve Büyükelçiliklerimiz bu konunun üzerine titizlikle vakit varken eğilmeleri gerekir. İş işten geçtikten sonra Lobicilik yapmaya kalkarsak ağzımıza gözümüze bulaştırıyoruz. Ülkeler “Sözde Ermeni Soykırımı” diye tanımaya başlıyorlar. Hoş tanısalar ne olur, tanımasalar ne olur?

Türkiye’ye karşı Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan bir karar alıyorlar. Sonra da biz Türkiye’nin dostuyuz deyip yüzümüze gülüp, arkamızı döndüğümüzde sırtımızdan bizi hançerliyorlar. Ermenilerin lehine karar alanlar; ABD Temsilciler Meclisi’nde büyük çoğunluğun desteği ile onaylandı…

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’ye yaptırımları kabul etti: Erdoğan’ın mal varlığı araştırılacak. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’ne getirilen tasarı 11’e karşı 405 oyla kabul edildi. Karar ile 1915 yılı ile 1923 yılları arasında yaşanan olayların soykırım olarak kabul edilmesi ve bu şekilde anılması isteniyordu…

Bu kararın onaylanmasıyla birlikte ilk kez ABD Kongresi’nin bir kanadı 1915’i ‘soykırım’ olarak nitelemiş oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı’ndan: “Böyle bir oylama ve alınan kararları kabul etmiyoruz ve bu ülkeleri de aldıkları karardan dolayı kınıyoruz” diyordu. ‘Ermeni soykırımı oylamasına’ ilişkin açıklama Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan 29 ülke bulunuyor…

Avrupa’nın Başşehri Bürüksel’de dikilen sözde soykırım yalanı

İşte o ülkeler yıllara göre nasıl kabul etmişler;

1965 – ‘Soykırım’ olarak tanıyan ilk ülke, Uruguay oldu.

1962 – Kıbrıs Parlamentosu

1995 – Rusya Devlet Duması, ‘Ermeni Soykrımı’nı kınayan bir açıklama kabul ederek, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak kabul etti.

1996 – Kanada

1997 – Lübnan Milli Meclisi,

1998 – Belçika Senatosu, Türkiye hükümetini ‘Ermeni Soykırımı’ gerçeğini tanımaya çağırdı.

1996 – Yunanistan

2000 – İtalya Parlamentosu

2000 – Vatikan ile Papa II. İoannes Paulus

2001 – Fransa Senatosu

2003 – İsviçre

2004 – Arjantin Senatosu

2004 – Slovakya Parlamentosu

2004 – Hollanda Temsilciler Meclisi

2005 – Venezuela Parlamentosu

2005 – Polonya Parlamentosu

2005 – Litvanya

2007 – Şili Senatosu

2010 – İsveç

2014 – Bolivya Parlamentosu

2015 – Avusturya Parlamentosu

2015 – Lüksemburg Parlamentosu

2015 – Brezilya

2015 – Paraguay Senatosu

2015 – Suriye

2016 – Almanya Bundestagı

2017 – Çek Cumhuriyeti

2019 – Libya geçici hükümeti

Belçika’nın başşehri Bürüksel’in göbeğinde Ermeni Anıtı önünde bu çirkinliği görüntülemek için fotoğraf çektim

http://denizli20haber.com/yazar-ermeni-soykIrImInI-tanIyanlar-481.html

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