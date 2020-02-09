Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan’ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ı evinde ziyaret etti.

Sefa Mutlu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan‘ı evinde ziyaret etti.

Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Esayan’dan Erdoğan’a teşekkür

Esayan, kendisini evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Esayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk.” ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan, hastalığıyla alakalı 19 Ekim 2019’daki paylaşımlarında şunları kaydetmişti:

“Çok kıymetli dostlarım hastalığım nedeniyle bir süredir gördüğüm tedavinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım. Hem sizi üzmemek hem de vaktinizi almamak için daha önce bunu genel bir açıklamayla duyurmaktan kaçınmıştım ama sanırım duyulmuş. Çok başarılı bir tedavi süreci geçirdim. Şu an için her şey yolunda. Bir süre nekahet dönemim olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda sıhhatli bir şekilde aranızda olacağım. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, hamdolsun çok daha iyiyim, hızla iyileşiyorum. Arayan, soran, iyi dileklerini gönderen, dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Varolun, sağolun.”

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-istanbul-milletvekili-esayani-evinde-ziyaret-etti/1728901

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