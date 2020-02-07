Wizz Air, Ermenistan’ın başkentinden Larnaka’ya uçuşlar gerçekleştirecek

Macaristan merkezli düşük bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air Ermenistan’ın başkenti Yerevan’dan yeni bir rotaya da başlamaya karar verdi. Ermenistan’ın başkentinden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkenti Larnaka’ya düzenli uçuşlara 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren start verilecek.

Uçuşlar haftada iki gün gerçekleştirilecek ve biletler 40 eurodan başlayacak.

Yerevan ‘Zvartnots’ Uluslararası havaalanı Facebook sayfasından yeni rotayla ilgili ayrıntılarını paylaştı.

2020 yılının Nisan ayından itibaren ise Wizz Air Yerevan-Vilnüs-Yerevan ve Yerevan-Viyana-Yerevan uçuşlarını da gerçekleştirecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/07/Wizz-Air-Ermenistan-Larnaka/175509

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