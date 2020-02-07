Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu, ilk hedef İstanbul’a tiyatro müzesi

“Ortak geçmiş ve kültür hayatının vazgeçilmez parçası olan tiyatroyu tüm katmanlarıyla belgelemek ve dünden bugüne ışık tutmak için yola çıktı.”

Türkiye Tiyatro Vakfı bu motto ile yola çıktı.

“Belleğin gücü ve önemine inanıyoruz” vurgusu yapan vakfın başkanı Esen Çamurdan.

Yeni kurulan vakfın başkanı Çamurdan, Sorbonne Üniversitesi’nden “Geleneksel Türk Tiyatrosu-Ortaoyunu” başlıklı yüksek lisans teziyle mezun olmuş, 1979-2008 seneleri arası devlet tiyatrolarında dramaturg olarak çalışmıştı.

Kurucu kurulda ayrıca Haldun Dormen, Özlem Hemiş, Selçuk Yüksel, Yavuz Pekman gibi isimler bulunuyor.

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Vakfın kuruluş gerekçelerinden en önde geleni İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan kentte tiyatro belleğinin hızla yok oluşu ve toplumun tiyatro kültür mirasına uzak durması.

Bu yüzden vakıf Türkiye Tiyatro Müzesi ve Araştırma Merkezi’ni hayata geçirmeyi ilk hedef olarak belirledi.

Söz konusu müzede aynı zamanda bir tiyatronun da kurulması planlanıyor.

Vakfın amaçlarından biri de Türk tiyatrosuna geçmişte katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukların tiyatro kültürü ve katkısını görünür kılmak.

Müze sadece yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar için değil turistler için de bir çekim merkezi olmayı amaçlıyor.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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