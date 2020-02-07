Karadağ’da ‘Dini Özgürlükler Yasası’nı protesto eden Sırplar sokağa indi

Melis Ozoglu

Karadağ’da 1918 yılına kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören yasaya tepkiler sürüyor. Binlerce Ortodoks Sırp, Karadağ ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin de gerilmesine yol açan Dini Özgürlükler Yasası’nı protesto etmek için yine sokağa indi.

Protestolara katılan Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi lideri Amfilohije Radović yaptığı açıklamada, “Karadağ’da olan şey budur; İsa Mesih’in zaferi. Bu Karadağ’da iktidarda olanlar tarafından anlaşılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in aralık ayında imzaladığı yeni yasa, özellikle Sırp Ortodoks Kilisesi’nin (SPC) sert tepkisine neden oldu. SPC’ye bağlı Karadağlı Sırplar bir aydır ülkenin büyük şehirlerinde hükümeti protesto amacıyla ayinler düzenliyor.

‘SPC devletin kilisenin mal varlığına zorla el koyacağını savunuyor’

Hem Karadağ Ortodoks Kilisesi’nin hem de Sırbistan merkezli SPC’nin faaliyet gösterdiği ülkede hükümet, yeni yasa ile Karadağ’ın 1918’de Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı’na dahil olması öncesinde inşa edilen dini yapıların ve arazilerin devletin mülkiyetine geçmesini planlıyor. Bünyesinde çok sayıda tarihi kilise ve manastır bulunan SPC ise devletin, kilisenin mal varlığına zorla el koyacağını savunuyor.

SPC, hükümetin bu yasayı biran önce iptal etmesini isterken, hükümet ise daha önce yaptığı açıklamada yasanın geri çekilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Karadağ hükümeti: Kanıt olduğu takdirde kilise ve kilise arazilerine dokunulmayacak

Ayrıca tüm dini toplulukların 1918’den önce kiliselerinin mülkiyetine dair kanıt üretmeleri gerektiğini belirten Karadağ hükümeti, kanıt olduğu takdirde devletin kilise ve kilise arazilerine dokunmayacağı söylüyor.

Euronews

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