Ermenistanlı Türkolog: Türkiye Libya ile ilgili maceracılığın yeni bir sayfasını açmaya başlıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Armenpress haber ajansına göre bugün gazetecilere açıklamalar yapan Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Şarkiyat Entitüsü Direktörü Türkolog Ruben Safrastyan’a göre Türkiye’nin aktifliği gittikçe saldırgan nitelik alıyor.

Ruben Safrastyan: “Daha birkaç ay önce zannettiğimiz gibi Türkiye, Suriye’de bazı sorunlar çözdükten sonra bile aktifliğine devam etti. Bunun, Güney Kafkasya’ya taşınabilmesini de düşünüyorduk. Ancak bu aktiflik, Libya yönünde gözüklendi. Türkiye Libya ile ilgili maceracılığın yeni bir sayfasını açmaya başlıyor” diye belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu

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