Ermeni satranççı Bundesliga’da birinci sırada yer alıyor

Ermeni satranç büyükustası Sergey Movsesyan Almanya’nın Bundesligasındaki karşılaşmalarına devam ediyor.

Baden-Baden takımında yer alan Ermeni satranççı 4’üncü turunda karşılaşmayı zaferle sonuçlandırdı. Önceki turlarda Sergey Movsesyan iki defa berabere kaldı ve bir zafer kazandı.

Böylece 4’üncü turdan sonra Ermeni satranççı Sergey Movsesyan toplam 8 puanla turnuvanın birinci sırasında yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/07/Ermeni-satranççı-Bundesliga/175493

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...