Dağpazarı Kilisesi: Dağpazarı Kilise Harabesi

Dağpazarı Kilisesi harabeleri; Mersin’in Mut ilçesinde; Karaman’dan Silifke’ye inen antik yol üzerindeki Corapissus antik kentinde kentinin harabelerinde yer alan kilise binasının kalıntılarıdır.

Üç nefli, yarım kubbeli, apsisli olduğu anlaşılmaktadır. Kiliseyi Doğu Roma İmparatoru Flavius Zeno; M.S. 476’da ikinci kez tahta geçmesinin şerefine yaptırmıştır. Kilisedeki orta nefin iki yanındaki birer kemer dizisi, burayı yan neflere ayırmıştır. Apsisin iki yanında, Korint üslubunda başlıklı payeler vardır. Kilisenin batı cephesi tamamen yıkılmıştır. Yapının önünde düzgün döşenmiş bir açıklık vardır. Bizans Dönemi’ne ait Kubbeli Kilise’nin apsisi ve bazı duvarları ayakta kalabilmiştir. Antik kentte hayat ağacının kollarına asılmış çok sayıda hayvan ve geometrik desenlerle bezenmiş taban mozaiği göze çarpmaktadır. Yanında üç adet Heroon tipi anıt mezar oldukça yıpranmıştır. Köyün güneyindeki vadide ise kaya mezarlarının bulunduğu nekropol alanı vardır.

Kalıntıların ayakta kalan son bölümlerinden bir kısmı 2020 yılı başlarında şiidetli yağışların etkisi ile çökmüştür.

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-dagpazari-kilisesi-dagpazari-kilise-harabesi-24678/

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