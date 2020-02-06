Zarrab’dan sonra Dermen: Türkiye’nin başını ağrıtacak bir dava daha

ABD Hazinesini sahte evrak ve işlemlerle yarım milyar doları aşan parayı teşvik ve vergi iadesi adı altında zimmetine geçiren Kingston Kardeşler ve ortağı Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen’in davası, 27 Ocak 2020 tarihinde Salt Lake City Federal Mahkemesi Yargıçı Jill Parish’in açtığı oturumla başladı.

Türkiye’yi yakından ilgilendiren ABD’nin kanyonlariyla ünlü eyaleti Utah’ın başkenti Salt Lake City’de aylardır beklenen dolandırıcılık, kara para aklama ve yolsuzluk davası başladı.

Mahkeme tutanaklarına göre; dolandırıcılık iddiasının Türkiye ayağında, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’a ait şirketlere, yarım milyar dolarlık bir rakamın büyük bir bölümü, “Kingston Kardeşler” kanalıyla, Korkmaz üzerinden gönderilerek ‘aklamakla’ da suçlanıyor.

Denizhaber.net’in aktardığıan göre, Kingston Kardeşler olarak bilinen Jacob ve Isaiah Kingston, Washakie Renewable Energy (Washakie Yenilenebilir Enerji) isimli şirketi üzerinden ABD Hazine Bakanlığını bir milyar doların üstünde dolandırma girişiminde bulunuyor. Vergi iadesi adı altında 511 milyon dolarlık bir ödemeyi ABD Hazinesi’nden almayı başaryor.

Paraları için ‘güvenli’ bir liman arayan ve mafya olarak da adlandırılan bu Mormon ailesi, Amerikan halkının vergilerinden aldıkları paraların 200 milyon doların üstündeki bölümünü ise Sezgin Baran Korkmaz üzerinden Türkiye’ye aktarıyor. Sezgin Baran Korkmaz ise başta turizm, havacılık ve ilaç sanayi olmak üzere onlarca sektörde SBK Holding ve Lüksemburg merkezli Isanne SARL isimli şirketler üzerinden Türkiye’de farklı sektörlere yatırım yapıyor.

2017 yılının Nisan ayında Washington D.C. Trump Tower’da yapılan Amerikan-Türk İş Konseyi (ATC) toplantılarında Ana Sponsor olarak SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz yapmış ve bu konuşmasında, Kingston Kardeşlerden bahsederken, Mormon ailesi ile yaşadığı ilişkileri ve ailenin ne kadar kendisini yakın gördüğünü anlatmıştı.

2018 yılının Ağustos ayına geldiğimizde işte Korkmaz’ın bütün dünya önünde teşekkür ettiği o Mormon ailesinin üyeleri Jacob ve Isaiah kardeşler, Türkiye’ye doğru gitmek için bindikleri uçakta kaçma ihtimalleri gözönünde tutularak yakalandılar.

Başsavcılık hazırladığı iddianamede; Türkiye ayağı ve SBK Holding’i yorumlarken, ABD Hazinesinden alınan milyonlarca doların Türkiye’ye aktarılmasının ana nedeninin, paranın izinin kaybedilmesi olarak nitelendiriliyor. Ağustos 2018’de yakalanan kardeşler önce Türkiye’de herhangi bir varlıklarının olduğunu inkar etseler de, Amerikalı federal ajanların ofislerini basması ve her türlü dökümanların elde edilmesinden sonra ise bu inkarlardan vazgeçiyor.

Türkiye’nin tercih edilmesinin nedeni ise yine iddianamenin 10. sayfasında şu şekilde belirtiliyor; “Sanık Isaiah Kingston ABD hükümetinin bu paraların tam olarak nerede kullanıldığı yönünde bir açıklama getiremediğini öne sürmesi doğrudur. Çünkü Isaiah Kingston paraları Türkiye’ye göndermiştir. Özel Ajan Wade Berrett’in söylediği gibi Türkiye’den finansal bilgi almak son derece güçtür. İşte bundan dolayı ABD savcılığı sanıklar Isaiah ile Jacob Kingston kardeşlerin Türkiye’yi bu dolandırılarak elde edilen paraların öncelikle adresi olarak seçtiğini kaydetmektedir”

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1719040/zarrabdan-sonra-dermen-turkiyenin-basini-agritacak-bir-dava-daha.html

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