Suriye’de bir Ermeni asker şehit oldu

Suriye’nin İdlip eyaletin yakınlarında Suriye ordusu ve teröristler arasında yaşanan çatışmalar sırasında bir Ermeni asker şehit düştü.
Halep’teki “Gandzasar” Ermeni haftalık gazetesinin aktardığı bilgilere göre olay 5 Şubat tarihinde meydana geldi.
Şehit olan 1988 doğumlu Ermeni asker Jean Ketendjian Suriye Silahlı Kuvvetlerine katılıyordu. Onun cenaze töreni 6 Şubat tarihinde Halep’te bulunan Ermenik Katolik Surb Khaç kilisesinde düzenlenecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/06/Suriye-Ermeni-asker-şehit/175412
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