Özgür Masur yeni koleksiyonu Byzantium’u sundu

Özgür Masur Byzantium adlı koleksiyonunu dün akşam Tersane İstanbul’da sergiledi. üç yıldır büyük bir emekle hazırlanan koleksiyonu, 65 model tanıttı. Masur’un ilk imza koleksiyonu olma özelliği taşıyan Byzantium, Bizans döneminden ilham alıyor…

Hale Ceylan BARLAS

Ünlü moda tasarımcısı Özgür Masur, Byzantium adını verdiği koleksiyonunu, dün akşam Tersane İstanbul’da sergiledi. Alışılagelmiş couture kalıplarını yıkarak, farklı bir bakış açısına sahip olmamızı sağlayan Masur’un 65 parçadan oluşan koleksiyonu, 65 mankenle tanıtıldı.



Sanat, cemiyet, spor ve moda dünyasının tanınmış simalarının akın ettiği gece, atmosferiyle de görülmeye değerdi. Zira defile alanına girdiğinizde size tıpkı Ayasofya’da olduğu gibi mozaikler karşılıyor. Tamamen Bizans döneminin havasının yansıtıldığı alanda loş ışıklar ve müzikler, sizi alıp o döneme götürüyor…



Masur’un koleksiyonunun en büyük özelliği, her bir kumaşın, ünlü tasarımcının bizzat kendisi atölyesinde yapılması. Örneğin tamamen altın görünümünde olan kıyafet, tül üzerine tek tek minik aynalar yerleştirilerek hazırlanmış. Keza diğer tasarımların kumaşları da yine elde yapılmış…

altın görünümünde olan kıyafet, tül üzerine tek tek minik aynalar yerleştirilerek hazırlanmış

Ayrıca her bir tasarımda, o dönemi anlatan mozaikler, avizeler, dönem çalgıları, freskler, zırhlar, taçlar gibi her bir unsuru görmek mümkün.



Bizans döneminden ilham alarak hazırlanan koleksiyon, Özgür Masur’un ilk imza koleksiyonu… Yani ilk kez kendisi için bir koleksiyon hazırlıyor. O nedenle de koleksiyona başlarken sanat tarihçi ve akademisyenlerle ar-ge çalışmaları yaptı.



Bizans’ı, Bizans halk-saray-kadın kavramlarını, çocukluğundan bugüne yapılan Bizans öğretilerini ardına alarak inceleyen Masur, bu koleksiyonda dönemin şehir hikayelerini günümüz teknolojisi ve modern hayatının siluetleriyle birleştirmiş.



Büyük bir emek harcayarak hazırlanan koleksiyonu hakkında konuşan Masur “Bir tasarımcı olarak tüm kaygılarımdan sıyrılıp kendim için yaptığım ilk koleksiyon. Burada Özgür Masur kadınının zihinlere kazınan feminen çizgisini maskülen tavra taşığımız yeni bir denemeyi de beraberinde getirdik. Benim için tasarımlarımda bu kırılımı görmek, en büyük engeldi ve büyük bir hazzı da beraberinde getirdi” dedi.







https://www.sozcu.com.tr/hayatim/son-moda/ozgur-masur-yeni-koleksiyonu-byzantiumu-sundu/

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