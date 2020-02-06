Ekmek bulamıyorsanız kiliseye gidin!: Hükümet Moskova’da 100 yeni kilise inşa etmeyi planlıyor

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Rusya hükümeti önümüzdeki 10 yıl içinde Moskova’da yaklaşık 100 yeni kilise inşa etmeyi planlıyor. Kent haber ajansı “Moskova” bu durumun Rusya Federasyonu başkentinin genişlemesiyle ilgili olduğunu bildirdi.

Rusya hükümeti dinselleşmede tam gaz ilerliyor.

Başkentte kilise inşa etme programının yöneticisi, Devlet Duması Milletvekili Vladimir Resin, gazetecilere verdiği demeçte, Moskova hükümetinin desteğiyle uygulanan “Program-200” yani Moskova Ortodoks Kiliseler İnşaat Programı çerçevesinde toplamda tüm bölgelerde 200 kilisenin inşa edileceğini, her yıl 10 kilise kompleksinin faaliyete geçeceğini söyledi. Milletvekiline göre kimse Moskova’nın 2,5 kat büyüyeceğini tahmin edemezdi; o nedenle şu anda Moskova’da iki yüzden fazla kiliseye ihtiyaç var. Kilise sayısındaki muazzam artış yalnızca Moskova için geçerli değil; Rus Ortodoks Kilisesi verilerine göre son 10 yıl içinde ülkede 30 bin yeni kilise inşa edildi. Resmi istatistikler incelendiğinde kilise sayısı hiç durmadan artarken hastane, anaokulu ve ilkokul sayılarında düşüş görülüyor. Rus basınında sık sık bilim veya tıp merkezi binalarının Rus Ortodoks Kilisesi’ne transferleri ile ilgili haberlerle karşılaşılıyor.

OLİGARKLARI BOŞ VERİN ÖNEMLİ OLAN MANEVİ DEĞERLER!

Halkın eğitimi, bilimin ve teknolojinin gelişimi ve Rus egemen sınıfına göre devlete çok pahalıya mal olan halk sağlığı konusunda hükümet Rus Ortodoks Kilisesi ile işbirliği halinde yavaş yavaş toplumda mucizelere olan inancın güçlenmesine ve “manevi değerlere” inancının artmasına çalışıyor. Bunu becerebildikleri oranda insanlar kilise sayısının neden okul sayısından fazla olduğunu daha az sormaya başlayacaklar. Tam da bu nedenle hükümet kilise inşaatında gaza basmış durumda.

Hükümetle ve özellikle devlet başkanı Putin’le arasından su sızmadığı bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Krill geçtiğimiz günlerde Rusya Federasyonu Anayasası’na Tanrı inancına göndermede bulunan bir ifade eklenmesini önermişti. Krill’in önerisini desteklediğini açıklayan hükümet partisi Birleşik Rusya milletvekili Aleksandr İltyakov herkesin dünyayı cennet yapmaya uğraşmak yerine öteki dünyaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Milletvekiline göre Ortodoks inancı Anayasayla çelişmiyor ve zaten ülkede ateist yok.

BU DÜNYADAN SİZE FAYDA YOK, ÖTEKİNE HAZIRLANIN

Duma milletvekili tarafından yapılan açıklama egemen sınıfın ruh halini çok iyi yansıtıyor. Rusya’da iktidarın halka verdiği mesaj şu: “İyi bir hayat arzulamayın, ölümden sonra size ne olacağını düşünün”.

Rusya’da çelişkiler derinleştikçe ve emekçilerin memnuniyetsizliği arttıkça dinci gericilik de, devlet eliyle dinselleşme de artacak gibi görünüyor.

https://haber.sol.org.tr/dunya/ekmek-bulamiyorsaniz-kiliseye-gidin-hukumet-moskovada-100-yeni-kilise-insa-etmeyi-planliyor

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