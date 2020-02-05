ULUSAL BASINDA antisemitizm hız kesmiyor

Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nü takip eden günlerde basında yer alan birçok anma haberinin yanı sıra, özellikle köşe yazılarında görülen antisemitizm dikkat çekti.

31 Ocak Cuma günü, Yeni Şafak’ta yer alan Yusuf Kaplan imzalı yazı, “Dünyanın Yahudi sorunu” başlığını taşıyor. Kaplan yazısında bilindik antisemit ‘Yahudiler dünyayı yönetiyor’ klişelerini kullanarak Yahudi gücünün dünyayı kıyamete sürüklediğini iddia etmiş. Yazıda yer alan ifadelerden bazıları şu şekilde:

“ABD, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yahudi gücü tarafından her bakımdan işgal edildi, bütün kurumlarıyla Yahudilerin eline geçti. Amerikan derin devleti, “müesses nizam”ı Yahudi gücü’nün kontrolünde!

ABD finansı, ekonomisi, bankacılık sistemi, üniversitesi, Hollywood’u, Silikon Vadisi, Pentagon’u, CIA’yi, silah endüstrisi, soft-silah endüstrisi medyası Yahudilerin tekelinde!”

3 Şubat pazartesi ise, Mehmet Doğan, Karar gazetesinde yer alan yazısında Holokost ile ilgili bazı gerçeklerin doğru olmadığını iddia etti. II. Dünya Savaşı sırasında katledilen Yahudilerin sayısının gerçeği yansıtmadığını belirten Doğan, “Siyonistlerin İsrail Devleti’ni kurabilmeleri için Holokost’a ihtiyaçları vardı! Hitler olmasaydı, İsrail kurulamazdı! Nazilerin zulümlerini eşi benzeri görülmemiş şekilde köpürterek dünyanın gözünü boyadılar. Avrupa’daki Yahudilerin Filistin’e gitmeye ikna edilmesi başka türlü mümkün değildi” ifadeleri ile dikkat çekti.

http://www.salom.com.tr//haber-113455-ulusal_basinda__antisemitizm_hiz_kesmiyor.html

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