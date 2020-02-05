ŞUBAT AYININ KİTABI: ‘TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR’

Aliağa Belediyesi’nin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7’nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar’ şubat ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.
Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın, dolayısıyla da Aliağa’nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.
KİTABI HİLAL MASA’DAN ÜCRETSİZ EDİNİN
Tarih severler, şubat ayı sonuna kadar dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek.
İÇİNDEKİLER
“TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeri şu bölümlerden oluşuyor;
1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası
2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası’na ilişkin defterler
BOA, TT 165
BOA, TT 398
TKGMA, TK 115
BOA, MAD.d 152
BOA, TT 102
TKGMA. 125
I. Bölüm
1. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası
Güzelhisar Nahiyesi Köyleri
Kestel Nahiyesi Köyleri
2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum
Cami Mahallesi
Bölicek Mahallesi
Hisarlık Mahallesi
Cemaat-ı Rumiyan
Kırsal Kesim
Tarımsal Üretim
Tahıl ve Bakliyat Üretimi
Pamuk
Pirinç
Susam
Zeytin
Vergiler
Vakıflar
3. Sonuç
II. Bölüm – Defter Metinleri
1. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile
Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar
Mahalle-i Cami
Mahalle-i Bölicek
Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar
Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m
Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m
Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar
Karye-i Piyadeler tâbi-i m
Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m
Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0
Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel
Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar
Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar
Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran
Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel
Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar
Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı
Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar
Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar
Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel
Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel
Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel
Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise
Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel
Karye-i Girenüz tabi-i Kestel
Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam
Karye-i Derziler tabi-i m
Karye-i Ömerler, tabi-i m
Karye-i Kuruca Kestel
Karye-i Sofu Deresi
Karye-i Çıtaklı
Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar
Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar
Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur
Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar
Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar
Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar
Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Orayda, tabi-i m
Karye-i Kaya alanı, tabi-i m
Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m
Karye-i Devlid
Karye-i Habiblü
Karye-i Belek
Karye-i Hızırlı
Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar
Karye-i Yayağaç
Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel
Karye-i Örlemiş
Karye-i İnkayacık
Karye-i Elifpınarı
Karye-i Kulfallu
Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar
Karye-i Nısf-ı Sataşar
Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar
2. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile
Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar
Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar
Mahalle-i Cami
Mahalle-i Bölücek
Mahalle-i Hisarlık
Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar
Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m
Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar
Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar
Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar
Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar
Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar
Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar
Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar
Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar
Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar
Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar
Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur
Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m
Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş
Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar
Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar
Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar
Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar
Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar
Karye-i Örlemiş tabi-i m
Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar
Karye-i Eğrigöl tabi-i m
Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar
Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar
Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar
Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar
Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar
Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar
Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar
Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar
Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar
Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar
Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar
Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar
Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar
Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar
Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar
Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar
Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar
Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar
An Koru-yı Gökçe
An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü
An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya
An Koru-yı Pir Ağıl
An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı
An Koru-yı Erkaç
An Koru-yı Buzağılık
An Koru-yı Nohud Havlısı
Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar
Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar
Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar
https://www.ozgursesgazetesi.com/haberler/05/02/2020/subat-ayinin-kitabi-tapu-tahrir-defterlerine-gore-16-yuzyilda-guzelhisar/
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