Müze’de Pazar Etkinliklerinde ‘Bir Sefarad Yolcuğu’

Müze’de Pazar Etkinliklerinde ‘Bir Sefarad Yolcuğu’

Müze’de Pazar Etkinlikleri kapsamında bu hafta bir film gösterimi var. ‘Ağaçlar Yağmur İçin Ağlar’, 9 Şubat Pazar günü Türk Yahudileri Müzesinde ücretsiz olarak izlenebilir.

Ağaçlar Yağmur İçin Ağlar: Bir Sefarad Yolculuğu, Amerikalı belgesel yapımcısı Bonnie Burt tarafından çekilen, ‘Amerika’nın Ladino İnternet Şampiyonu’ Rachel Amado Bortnick’in, sahip olduğu Yahudi-Türk mirasını ve Sefarad kültürü ile Ladino dilinin yok olan dünyasını keşfini işleyen kısa bir belgesel filmi.

Film 1989’da gösterime girdi, ancak 1992’de San Francisco Yahudi Film Festivali ve “İspanya’da son 500 senede gerçekleştirilen en büyük Yahudi etkinliği” olarak addedilen, Madrid “Festival de Cine Judio” da dahil olmak üzere dünya çapında bir dizi Yahudi film festivalinde gösterimlerle kamuoyunun dikkatini çekti.

Bunu New York’taki Lincoln Sahne Sanatları Merkezinde ve Yahudi Kanalında yayınlanan bir halk gösterimi izledi.

Film on yıl sonra 2002 Las Vegas Yahudi Film Festivali’nde ekranlara geri dönüş yaptı. 2011 yılında, çıkışından 22 yıl sonra 15.Yıllık Seattle Yahudi Film Festivali’nde özel bir gösterimle tekrar gösterildi.

Film, Ortadoğu Araştırmaları, Yahudi Araştırmaları ve Dünya Tarihi konularında, üniversite ve lise seviyelerinde akademik bir kaynak olarak kullanılmaktadır.

Şalom Gazetesi

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