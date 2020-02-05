FETO’nun bıraktığı yerden… BAE’de İbrahim’in Kardeşlik Evi’ni açacaklar!

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FETÖ, Türkiye’de kaybedince Dinler arası Diyalog fitnesini şimdi de BAE’de sahneye koydu! Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamları pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi Emirliğinde “bir arada yaşamak” konulu bir toplantıda buluşurken, 2022’ye kadar Cami, Sinagog ve Kilise’nin içinde bulunduğu “İbrahim’in Kardeşlik Evi” adlı dev bir kompleksin açılacağı duyuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk kez 90’lı yıllarda ortaya attığı Dinlerarası Diyalog fitnesi şimdi de İslam dünyasındaki pisliklerin çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) filizleniyor.

Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamları pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi Emirliğinde “bir arada yaşamak” konulu bir toplantıda buluştu. Toplantıya Mısır’ın saygın üniversitesi El-Ezher’den de alimler katıldı.

BAE, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri bir süredir Evanjelist Hıristiyan ve Siyonist Yahudi gruplarla ilişkilerini güçlendirmek için çeşitli toplantılar düzenliyor. Papa Francis geçtiğimiz yıl yaptığı Ortadoğu ziyaretinde bölgenin farklı kültürleri arasında diyalog çağrısı yapmıştı. Pazartesi günü düzenlenen toplantı Papa’nın ziyaretinden tam bir yıl sonra düzenlenmesi ile dikkat çekti.

Kompleks 2022’de tamamlanacak

BAE’de “İbrahim’in Kardeşlik Evi” adlı bir binanın da temeli yakında atılacak. İnşa edilecek kompleksin içinde bir cami, sinagog ve kilise olacak. Kompleksin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak bu plan türünün ilk örneği değil!

Fetullahçı Terör Örgütü benzer bir faaliyete Türkiye’de girişmişti. FETÖ’nün gerçekleştirdiği dinler arası diyalog çalışmalarının gerçek amacının ne olduğuna dair çarpıcı örneklerden biri de 2000 senesinde yaşandı. Nisan ayında Şanlıurfa’da ‘dinler arası diyalog‘ adı altında bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılanlardan Hristiyan Lester Kurtz ile Müslüman bir kadın olan Meryem Kurtz‘a, İslam hukukuna tamamen aykırı bir şekilde haham, papaz ve müftünün huzurunda nikah kıyıldı. Dahası, Lester Kurtz, hem Hristiyan hem de Müslüman olduğunu ilan etti. Ve bu olay 14 Nisan 2000 tarihli Zaman gazetesine “Diyalogdan düğüne” manşetiyle taşındı. FETÖ’nün ‘dinler arası diyalog’dan ne anladığına ve maksadının ne olduğuna dair bir diğer örnek de “Sırat Köprüsü” mizanseniydi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi temsilcileri, bu köprüden hep birlikte geçiyordu. Yani Müslüman olan da olmayan da kurtuluşa eriyordu. Ayrıca 90’lı yılların sonunda Papa Jean Paul’ü ziyaret eden Fetullah Gülen, yanında bulunan Zaman Gazetesi’nin eski sahibi Alaaddin Kaya’ya Papa’nın elini öptürerek büyük bir alçaklığa imza atmıştı.

İki Terörist!

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, on yıllar boyunca Türkiye başta olmak üzere dünya genelindeki Müslümanları sömürdü. Yüz binlerce insanı fişleyip şantajlar ve kumpaslar marifetiyle hayatlarını kararttı. Masum Anadolu çocuklarını mankurtlaştırarak Dinlerarası Diyalog faaliyetlerine alet eden FETÖ, bu insanları birer canavara dönüştürdü. FETÖ en son 2016 yılındaki darbe girişiminde yüzlerce Müslümanı katledip binlercesini yaraladı. Dinlerarası Diyalog fitnesinin bayraktarlığını FETÖ’nün bıraktığı yerden devralan BAE ise İslam dünyasındaki pisliklerin çıbanbaşı olarak tanınıyor. Mısır’daki darbeden Libya’daki iç savaşa kadar İslam dünyasındaki kaosun sorumlusu olan Abu Dabi Veliaht Prensi M. Bin Zayed, Yemen’deki çocukların da katili olarak tanınıyor.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/fetonun-biraktigi-yerden-baede-ibrahimin-kardeslik-evini-acacaklar-1046877.html

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