Ermeni bilim adamının nadir çalışması, Gente Üniversitesi’nde ders kitabı olarak eğitim programına alındı

Teknik kitap üretimi yapan ABD merkezli en büyük yayın gruplarından biri olan “CRC Press Taylor & Francis Group”, Ermeni bilim adamı, kimyager Robert Bakhtchajian’ın “Bimodal Oksidasyon: Heterojen ve Homojen Reaksiyonlar” konulu kitabını 2019’da Florida eyaletinin Boca Raton şehrinde, New York’ta ve Londra’da yayınladı.

Onyıllardan beri bu alanda yayınlanan tek kapsamlı çalışma niteliğinde olan kitap, fiziksel kimya uzmanları, mühendisler, öğrenciler ve bu alanla ilgilenen herkesi ilgilendireceği gibi, üniversitelerde de ilgili branşlar için ders kitabı olarak kullanılabilir.

Belçika’nın Gent Üniversitesi’nin kimyasal mühendislik profesörü Joris W. Thybaut’un teklifiyle kitap, öğrencilere tavsiye edilen kitaplar listesine alınarak üniversite eğitim programında yerini buldu.

Fransa’da ikamet eden Robert Bakhtchajian, daha önce çalıştığı Ermenistan Bilimler Akademisi’nin Fiziksel Kimya Enstitüsü ile bilim alanında işbirliği yapmaya devam ediyor․ Ermeni bilim adamının bilimsel çalışmaları, dünyanın önde gelen yayınevleri tarafından düzenli olarak yayınlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/05/Ermeni-kimya-Bakhtchajian-Gente/175292

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...