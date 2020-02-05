Bu martavala son verin! BAE’deki sözde ‘Diyalog’ toplantısına Patrik Bartholomeos da katılmış

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Abu Dabi’de düzenlenen “bir arada yaşamak” konulu toplantıya Türkiye’den Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos’un katıldığı ortaya çıktı.

eniakit.com.tr’nin dün “FETO’nun bıraktığı yerden… BAE’de İbrahim’in Kardeşlik Evi’ni açacaklar!” manşetiyle haberleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yeniden başlatılan Dinler Arası Diyalog fitnesine Türkiye’den de katılım olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günü BAE’nin Abu Dabi Emirliğinde “bir arada yaşamak” konulu toplantıya Türkiye’den Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos’un katıldığı ortaya çıktı.

Patrik’ten Diyalog çağrısı

Burada konuşan Patrik Bartholomeos, “Günümüzde insanlığın temel ikilemi din ya da din yok arasında değil, ne tür bin din olduğudur. Dinin yeniden canlanması eğer bu gerçek öğelerin yeniden oluşumu ve ifadesi olsaydı her zaman uzlaşma ve dayanışma katkısıyla ilgiliydi” diye konuştu.

Dinlerarası Diyalog çağrısı yapan Bartholomeos, “Gerçek din gelecek ve cennet uğruna bugüne ihanet edemez. İnsanları dünya için dünyadaki sorumluluklarından kurtarmaz. Aksine gerçek inananlar için inanç, dünyevi gerçekliğe ve onun çelişkilerine doğru yaklaşmak için bir varsayımdır; adaletsizliği ve sosyal bütünlüğü zayıflatan tüm eğilimlere direnmek; iktisadi faaliyetin mutlak ölçütü olarak ekonomi göstergelerin beyanı ve kar konusunda eleştiriler uygulamak ve insanın ihtiyaçlarının zulmüne tabi tutulmasını, çocukların bile tatmin edilemez tüketicilere doğru dönüşmesini reddetmek” dedi.

Türk düşmanıyla sohbet!

Patrik Bartholomeos’un ayrıca geçtiğimiz yıllarda Medine Müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa’ya hakaretler yağdıran Türk düşmanı BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’le de sohbet halinde olduğu fotoğrafı yayınlandı.

Fitnenin çıbanbaşı BAE’de “Diyalog” martavalı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk kez 90’lı yıllarda ortaya attığı Dinlerarası Diyalog fitnesi şimdi de İslam dünyasındaki pisliklerin çıbanbaşı BAE’de filizleniyor. BAE’de “İbrahim’in Kardeşlik Evi” adlı bir binanın da temeli yakında atılacak. İnşa edilecek kompleksin içinde bir cami, sinagog ve kilise olacak. Kompleksin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/bu-martavala-son-verin-baedeki-sozde-diyalog-toplantisina-patrik-bartholomeos-da-katilmis-1048809.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...