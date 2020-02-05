Amerika’lı blogger: ”Karabağ’ın doğası vahşi ve çok güzel”

ABD’nin Miami kentinden tanınmış blogger David Hoffman, YouTube sayfasında Ermenistan’dan Artsakh’a (Dağlık Karabağ) yaptığı seyahat hakkında bir video yayınladı. Artsakh’a girerken Hoffman’ın rehberi günlerimizde bazen Dağlık Karabağ ismiyle daha çok bilinen coğrafyanın tarihi ve gerçek isminin Artsakh olduğunu anlatıyor.

Artsakh’ta giren Hoffman en çok doğadan etkileniyor: dağların yüksek tepeleri, ağaçlarla örtülü korkunç dağlar ve dar yollar onu hayran bırakıyor.

Artsakh’ın doğası vahşi ve çok güzel olduğunu söyleyen Hoffman, Artsakh’ta geleneksel Jengyalov Hats’ı (Jengyal Ekmeği) denedi.

Hoffman Jengyal Ekmeği’ni şöyle anlatıyor “Dağlık Karabağ’a geldikten sonra geleneksel yerel ekmeği denedik. İçinde 17 yerel ot kullanılır. Ispanak ve lahana, çok hafif ve sağlıklı yiyecekler gibi tadı var. Beğendim. Bu şimdiye kadar yediğim en yeşil ekmek.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/05/Amerika-blogger-Artsakh/175342

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