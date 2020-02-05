Amatör dansçılar profesyonel ruh!

Gönülleri dans tutkusuyla dolu 24 amatör sanatçı Levon Taberyan’ın üç yıldır hayal ettiği projesi “Yolcu”nun galasını 17 Şubat’ta Zorlu PSM’de yapmaya hazırlanıyor.

“Bu dünyadan geçiyor olduğumuzu bilmek ve daha da önemlisi hepimizin kendimizden başlayan bu yolculuğun yine kendimize vardığımızda biteceğini bilmemiz, öğrenmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor.” Koreograf ve yönetmen Levon Taberyan, “Yolcu” Dans Tiyatrosu projesinin çıkış noktasını bu sözlerle anlatıyor. Pangaltı Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD) ve Taberyan’ın birlikte hazırladığı gösteride, tamamı amatör ama profesyonel bir ruhla çalışan 24 Ermeni dansçı, 1.5 yıldır haftada 3 gün yoğun-emek prova ile çalışıyor. Bu 3 güne ek olarak kostüm-saç-makyaj-dekor provaları için de ayrı günler gerekiyor. Dans aşkı ile projeye katılanların hepsinin profesyonel ve özel hayatları var; birçoğu evli ve çocuklu. Ama gönül koydukları bu projeye zaman ayırıp en iyisini başarabilme çabasındalar. 2013 yılında ilk folklorik Ermeni operası “Anuş Olmak”ı sadece modern dans gösterisi olarak sahneye taşıyan ekip, yine bir Taberyan projesi olan “Yolcu” ile tekrar bir araya gelmiş.

SEVGİNİN YOLU

Peki, kimdir bu yolcu, gittiği yol nerededir ve yol arkadaşı olmamızı dilediği yerde ne vardır bize göstermek istediği? Taberyan, “Hayalimiz, tekrar sevebilmenin yolunu hatırlatmak. Hayat yolculuğumuzu, severek deneyimleyeceğimiz mutlu bir dünya hayalimizi, izleyicilerimiz ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz” diyor. Gösterinin bir masal tadında olduğunu ve unuttuğumuz duyguları hatılatmayı umduğunu heyecanla anlatıyor. PLYD ve Taberyan’ı bir araya getiren şey sevgi. “Benim hayat bakış açım, tüm canlıların hayatlarına ne kadar mutluluk ve sevgi katabildiğimdir. İçimdeki sevgi kaynağına ulaşabilmek için tüm canlıların ruhlarını sevebilmem gerektiğine inanıyorum” diyen Taberyan, dansçı arkadaşlarının da aynı duygular içerisinde olduğunu ve birlikte olma sebeplerinin de bu olduğunu ifade ediyor.

Galasını 17 Şubat’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde yapacak “Yolcu” Dans Tiyatrosu, 9 ve 28 Şubat’ta ise Kent Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

74 YILLIK DERNEK

PLYD, 1826 yılından itibaren eğitim veren Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Lisesi’nin mezunları tarafından 1946 yılında kurulmuş. Derneğin üyeleri arasında Ara Güler, yazar ve oyun yazarı Rober Haddeciyan, şair Zahrad ile sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Misak Toros gibi tanınmış isimler de var. Yönetim kurulu üyesi Arda Baklacıoğlu’nun aktardığına göre, Ara Güler’in ilk röportaj ve fotoğraflarının yer aldığı dergi de 1946 yılında dernek tarafından çıkarılan SAN Kültür Dergisi. Ermeni cemaatinin sanatla buluşan yüzü niteliğindeki PLYD, özellikle son yıllarda yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adını duyuruyor.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1718611/amator-danscilar-profesyonel-ruh.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...