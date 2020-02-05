Alman mahkemesi peçe yasağı getiren idareyi haksız buldu

Almanya’da bir mahkeme öğrencilerin derslerde peçe takarak girmesine engel olan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.

Almanya’daki bir mahkeme, 16 yaşında bir kız çocuğunun derslerde peçe takmasını yasaklama girişiminde bulunan Hamburglu yetkililerin aleyhinde karar verdi.

Temyiz edilemez nitelikte olan hüküm, Almanya’daki okullarda, giyenin yalnızca gözlerini görünür kılan kıyafetlere izin verilip verilmeyeceği hususunda tartışmalara yol açtı.

Hamburg eğitim yetkilileri 16 yaşındaki çocuğun annesine, kızının okulda peçe takmadığından emin olmasını emretmişti. İdari mahkeme pazartesi günü bu yasaklama kararına karşıt hüküm verdi.

Mahkeme açıklamasında, eyalet yasalarının şu anda yetkililere böyle bir yasağı uygulama izni vermediğini ifade etti.

Mahkeme, perakende satış eğitimi alan kızın “inanç özgürlüğünü koşulsuz koruma hakkı” olduğunu açıklamasına ekledi.

Hamburg’un sosyal demokrat eğitim senatörü Ties Rabe ise karardan sonra, derhal eyalet yasasını değiştirmeye çalışacağını söyledi.

Yerel medyaya yaptığı açıklamada Rabe, “Yalnızca öğrencilerin ve öğretmenlerin özgür ve açık bir yüzü varsa okul ve dersler işleyebilir” ifadelerini kullandı.

Ülke çapında tartışmalara neden olan eğitim yasaları federal hükümet yerine eyalet düzeyinde alınıyor.

Muhafazakar Parti Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), ekonomide liberal Hür Demokratik Parti, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve yüksek profilli siyasiler geçmişte peçe yasağına destek verirken ancak diğer partiler bu konuda bölünmüş durumda.

En son pazartesi günü Schleswig-Holstein eyalet parlamentosu, Yeşiller Partisi’nin aleyhte oy kullanmasıyla üniversite ve liselerde yüzün tamamının örtülmesi yasağını parlamentodan geçirememişti.

https://www.milligazete.com.tr/haber/3633034/alman-mahkemesi-pece-yasagi-getiren-idareyi-haksiz-buldu

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