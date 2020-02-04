Yesayan Salonu Şubat ayı etkinlik programı açıklandı

Yesayan Salonu’nun Şubat programı açıklandı. Salon çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

DUVAR – Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap’ın yeni mekânı Yesayan Salonu Şubat ayında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yesayan Salonu’nun Şubat ayı programı şöyle;

5 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30

Abdülhamit ve Sherlock Holmes Üstüne, Seval Şahin

Moderatör: Sevan Değirmenciyan

6 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30

Malatya ve Çevresinde Ermeniler, Zakarya Mildanoğlu

8 Şubat Cumartesi 17:00 – 18:00

Kuzguncuk: Bir ‘Hoşgörü’ Semtinin Arka Planı, Emircan Kürküt

12 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30

Geç Osmanlı Döneminde Emek ve İktidar: Tütün İşçileri Örneği, Can Nacar

13 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30

İstanbul’da Ermeni Gençliği, Umut Yedikardeş, Hakan Yücel

Moderatör: Süheyla Yıldız

14 Şubat Cuma 19:00 – 20:30

1 Yayınevi 10 Kitap

Konuk: Monokl Yayınevi

15 Şubat Cumartesi

11:00 – 12:00 – Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)

12:30 – 14:00 – An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi

(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)

17:30 – 19:30- Kanatlanmış Kadınlar, Senem Timuroğlu

Moderatör: Merin Sever

20 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30

Osmanlı Saray Kuyumcuları, Garo Kürkman

22 Şubat Cumartesi

11:00 – 12:00 – Beden Perküsyonu Atölyesi, Gökçe Gürçay

Misak Manuşyan ve 23’ler Anması:

13:00 – 16:00

Film: Suç Ordusu, Yönetmen: Robert Guédiguian

Janet Barış ile film arkası

17:00 – 19:00 – Manuşyan ve Kızıl Afiş, Masis Kürkçügil

26 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, Ela Başak Atakan

27 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30

‘Garip’in Ermenicesi ve Garbis Cancikyan, Hakkı Zariç, Yetvart Tomasyan ve Cancikyan şiirlerinden okumalar

29 Şubat Cumartesi 11:30 – 12:30

Elizabet Kabe ile çocuk atölyesi (Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/02/04/yesayan-salonu-subat-ayi-etkinlik-programi-aciklandi/

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