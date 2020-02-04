Yesayan Salonu Şubat ayı etkinlik programı açıklandı

Yesayan Salonu’nun Şubat programı açıklandı. Salon çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
DUVAR – Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap’ın yeni mekânı Yesayan Salonu Şubat ayında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Yesayan Salonu’nun Şubat ayı programı şöyle;
5 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30
Abdülhamit ve Sherlock Holmes Üstüne, Seval Şahin
Moderatör: Sevan Değirmenciyan
6 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30
Malatya ve Çevresinde Ermeniler, Zakarya Mildanoğlu
8 Şubat Cumartesi 17:00 – 18:00
Kuzguncuk: Bir ‘Hoşgörü’ Semtinin Arka Planı, Emircan Kürküt
12 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30
Geç Osmanlı Döneminde Emek ve İktidar: Tütün İşçileri Örneği, Can Nacar
13 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30
İstanbul’da Ermeni Gençliği, Umut Yedikardeş, Hakan Yücel
Moderatör: Süheyla Yıldız
14 Şubat Cuma 19:00 – 20:30
1 Yayınevi 10 Kitap
Konuk: Monokl Yayınevi
15 Şubat Cumartesi
11:00 – 12:00 – Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)
12:30 – 14:00 – An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi
(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)
17:30 – 19:30- Kanatlanmış Kadınlar, Senem Timuroğlu
Moderatör: Merin Sever
20 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30
Osmanlı Saray Kuyumcuları, Garo Kürkman
22 Şubat Cumartesi
11:00 – 12:00 – Beden Perküsyonu Atölyesi, Gökçe Gürçay
Misak Manuşyan ve 23’ler Anması:
13:00 – 16:00
Film: Suç Ordusu, Yönetmen: Robert Guédiguian
Janet Barış ile film arkası
17:00 – 19:00 – Manuşyan ve Kızıl Afiş, Masis Kürkçügil
26 Şubat Çarşamba 19:00 – 20:30
Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, Ela Başak Atakan
27 Şubat Perşembe 19:00 – 20:30
‘Garip’in Ermenicesi ve Garbis Cancikyan, Hakkı Zariç, Yetvart Tomasyan ve Cancikyan şiirlerinden okumalar
29 Şubat Cumartesi 11:30 – 12:30
Elizabet Kabe ile çocuk atölyesi (Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)
https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/02/04/yesayan-salonu-subat-ayi-etkinlik-programi-aciklandi/
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