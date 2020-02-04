Patrik Bartholomeos: Gerçek din, gelecek ve cennet uğruna bugüne ihanet edemez

Ekümenik Patrik ve İstanbul Başepiskoposu I. Bartholomeos, İnsan Kardeşliği Belgesi’nin imzalanmasının 1. yıl dönümü nedeniyle Ezher Şeyhi Tayyib’in davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gitti.

Patrik Bartholomeos, ziyaretinde dinler arası diyaloğun önemine vurgu yaptı ve şu ifadeyi kullandı:

Gerçek din gelecek ve cennet uğruna bugüne ihanet edemez.

İnsan Kardeşliği Belgesinin imza yıl dönümü kapsamındaki etkinlikte yaptığı konuşmada Patrik Bartholomeos, “Son 10 yıllarda hem kişisel hem sosyal boyutta insan yaşamının merkezi bir boyutu olarak görünen inanç faktörünün yeniden değerlendirilmesine tanık olduk. Maalesef aşırı dinsel tutuculuğun patlak vermesi ya da dinin hatta hoşgörüsüzlük ve bölünme ile tanımlanması devam ediyor” dedi.

Patrik Bartholomeos, “Günümüzde insanlığın temel ikilemi din ya da din yok arasında değil, ne tür bin din olduğudur. Dinin yeniden canlanması eğer bu gerçek öğelerin yeniden oluşumu ve ifadesi olsaydı her zaman uzlaşma ve dayanışma katkısıyla ilgiliydi” diye konuştu.

Ekümenik Patrik Bartholomeos şöyle devam etti:

Gerçek din gelecek ve cennet uğruna bugüne ihanet edemez. İnsanları dünya için dünyadaki sorumluluklarından kurtarmaz. Aksine gerçek inananlar için inanç, dünyevi gerçekliğe ve onun çelişkilerine doğru yaklaşmak için bir varsayımdır; adaletsizliği ve sosyal bütünlüğü zayıflatan tüm eğilimlere direnmek; iktisadi faaliyetin mutlak ölçütü olarak ekonomi göstergelerin beyanı ve kar konusunda eleştiriler uygulamak ve insanın ihtiyaçlarının zulmüne tabi tutulmasını, çocukların bile tatmin edilemez tüketicilere doğru dönüşmesini reddetmek.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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