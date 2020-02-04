‘Kutsal yağ’ için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı

Tanzanya’nın kuzeyinde, Moşi şehrindeki evanjelist kilisesinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Açık hava kilisesi olan yapıda, hafta sonu düzenlenen dini ayinler sırasında meydana gelen olay nedeniyle 16 insanın da yaralandığı ve bu sebeple ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.

Kiliseye vaaz vermek için gelen Uyanış ve Işıldama Manastırı’nın başı popüler vaiz Boniface Mwamposa’yı dinleyebilmek için toplanan kalabalık, Mwamposa’nın kutsal olduğunu söylediği bir şişe yağı toprağa dökmesi ile yağa dokunmabilmek için ileri atıldı.

Acımasızca birbirlerini ezdiler

Hastalıklardan iyileşebilme umudu ile yağa hücum eden topluluk izdihama neden oldu ve yüzlerce insan birbirini çiğnedi.

AFP’ye konuşan görgü tanıkları yağa ulaşmak isteyen insanların acımasızca ve aldırmaz şekilde diğerlerinin üzerine bastıklarını ve dirsekleri ile birbirlerine vurduklarını anlatıyor.

Kaçan vaiz yakalanıp tutuklandı

Yaşanan olay sonrası Mwamposa’nın bölgeyi hızlı şekilde terk ettiği ve ulusal emniyet güçlerinin radyo ve televizyon aracılığıyla kendisine teslim olma çağrısı yaptığı aktarılıyor.

Mwamposa, pazar günü kıyı şehri Dar es Salam’da yakalanarak tutuklandı.

Euronews

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