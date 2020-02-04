Halter dünya ve Avrupa şampiyonu Ermeni Hakob Mıkrtçyan, İran’da gümüş madalya kazandı

Ermenistan Milli Halter Takımının üyesi, Dünya ve Avrupa şampiyonu Hakob Mıkrtçyan (96 kg sıklet), İran’ın Reşt şehrinde 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Olimpiyat öncesi turnuvada gümüş madalya kazandı.
Koparmada 155 kg kaldıran Ermeni halterci, küçük bronz badalya kazandı. Silkmede ise 190 kg performans gösterdi.
Mıkrtçyan, her iki harekette toplam 345 kg sonuçla gümüş madalyaya layık görüldü.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/04/Halter-Ermeni-İran-Reşt/175252
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