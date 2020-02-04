Ermenistan’da dronların yardımıyla ağaçlar dikilecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Doğa Koruma Bakanı Yardımcısı Vardan Melikyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın ağaç dikmek ve ormanları kontrol etmek için kendi dronlarını geliştireceğini bildirdi.

Başbakan Nikol Pashinyan 16 Ekim 2019’da Ermenistan’da 10 milyon ağaç dikilmesi planlandığını açıkladı. Başbakan milyonlarca ağaç dikmenin yaklaşık 10 milyon Ermeninin birliğini sembolize ettiğini vurguladı.

Melikyan, “Dikim sürecine katılacak Ermeni üretimli dronlalrın geliştirilmesi de dahil olmak üzere programı uygulamanın yollarını araştırıyoruz.” dedi.

Ona göre, teknik özellikler Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanlığı ile işbirliği içinde geliştiriliyor. On binlerce dolar değerinde ekipman sadece uçmak için değil, aynı zamanda tohum ve fideler “ateşlemek” içindir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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