Ermeni kökenli ünlü oyuncu Andy Serkis, BAFTA ödülünü aldı (video)

Başarılı Ermeni oyuncu, “Hobbit”, “Yüzükler Efendisi” (“Lord of the Rings”), “Maymunlar gezegeni” (“Planet of the Apes”) ve “King Kong” dizifilmleirnde rol alan Andy Serkis (Sarkisyan), sinema endrüstrisine büyük katkısı için Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin (BAFTA) ödülüne layık görüldü.

Ödül, Ermeni oyuncu ile beraber “Hobbit” ve “Yüzükler Efendisi” dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ian McKellen tarafından 2 Şubat tarihinde Andy Serkis’e takdim edildi.

Ruislip’te (İngiltere) doğup büyüyen Sarkis’in annesi İngiliz, babası Ermeni kökenli Iraklıdır.

