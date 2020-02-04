Dualar Kürtler ve Hristiyan halklara

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Almanya Nürtingen’de kilisede düzenlenen Pazar ayininde dualar Rojava halkı için okundu. Baden Württemberg eyaletinde Esslingen’e bağlı Nürtingen şehir kilisesinde düzenen pazar ayininde Rahip Markus Latenschlager, Rojava halkı için dua ederek, Kürt halkı ve Hıristiyanların zulüm altında olduğunu ifade etti. Ayın sırasında Kürtçe İncil okuyan Sofi Bakur yaptığı konuşmayla Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürtlerin durumuna ilişkin kilise cemaatini bilgilendirerek şunları söyledi: “Kiliseler bombalandı, yıkıldı. Tüm bu saldırılar boyunca Kürt halkı, halkları ve inançları bu katliamlardan korumak için ölümü göze aldı ve bundan asla geri adım atmadı. Tüm insanlık adına direnen Kürt halkıyla dayanışma sırası şimdi dünya halklarında. Bizler Hristiyan aleminin içinde bulunduğumuz kutsal günlerinde demokratik bir yaşam inşa eden, halkları ve inançları koruma altına alan, ancak başta Türk devleti, DAİŞ ve silahlı çetelerin hedefi olan Kürt halkıyla, Kuzey-Doğu Suriye demokratik yönetimleriyle dayanışma çağrısında bulunuyoruz.”

Ayin, yapılan ikramların ardından son buldu.

İsveç’te de dualar okundu

İsveç’in Söderhamn ilçesinde kilisede düzenlenen Pazar ayininde dualar Türk devletinin işgal saldırılarına karşı Rojava halkları için okundu. Pazar ayininde Kilise yöneticisi ve Papazı Erik Lennestol, Rojava halklarının özgürlüğü için dualar okudu. Ayine katılan cemaat, Türkiye’nin işlediği savaş suçlarını kınamak ve Türk devletinin saldırılarında yaşamını yitirenleri anmak için mumlar yaktı.

Y.ÖZGÜR POLİTİKA/ESSLİNGEN

https://alevinet.com/2020/02/04/dualar-kurtler-ve-hristiyan-halklara/

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