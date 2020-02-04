Belçikalı Ermeni şarkıcı Keyoh’un yeni klibinde 35 farklı milletlerden insanlar Ermenice şarkı söylüyor (video)

Belçikalı Ermeni şarkıcı Keyoh içinde Ermenice kelimelerin ve ritimlerin yer aldığı bir şarkı klibi çıkardı. “Yaribo” adlı şarkının klibinde 35’ten fazla ülke temsilcileri Ermenice şarkı söylüyorlar.

News.am STYLE sitesine konuşan Belçikalı Ermeni şarkıcı Keyoh konuyla ilgili açıklamalarında “Müzik tarzımı biraz değiştirmeye karar verdim. Hep Ermenice şarkı söylemek istiyordum, fakat benim menejerimle 1 yıllık anlaşmam vardı ve o anşamaya göre sadece benim için yazılan şarkıları söyleyecektim. Şimdi her şey değişti. Şimdi yeni tarzda kendimi tamamen ifade edebildiğim için mutluyum. Benim şarkılarım Belçika’daki radyo kanallarından yayınlanıyor ve bu Ermeniceyi de tanıtmak için iyi bir fırsattır” ifadelerine yer verdi.

“Yaribo” kelimesinin anlamına da değinen şarkıcı bunun yabancıların daha kolay telafüz edebilmeleri için ‘Yarin boyu’ (Ermenice-Yari boy) ifadesinin kısaltılmış hali olduğunu dile getirdi.

Bu şarkının kendisine ait olduğunu söyleyen Keyoh ileride tamamen Ermenice sözlerinden ibaret şarkı yazmaya niyetli olduğunu ancak şimdilik Ermenicesinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Keyoh Ermenistan’a gelmeye niyetlidir, fakat küçük kızı olduğundan dolayı daha net olarak bir program oluşturamıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/04/Belçikalı-Ermeni-şarkıcı-Keyoh/175243

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