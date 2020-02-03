Yerevan’da Mavi caminin bir kısmı yıkıldı

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da 2 Şubat tarihinde Olağanüstü Haller Bakanlığının 911 servisine Kond mahallesinin Rustaveli sokağında bulunan Mavi camisinin duvarlarından taşlar döküldüğünü ve duvarın kısmen yıkıldığını bildirdiler.

Olağanüstü Haller Bakanlığının ekipleri hemen olay yerine ulaştılar ve bant ile o bölgeyi kapatarak gereken çalışmaları yapmaya başladılar.

Hatırlanacağı üzere Kond mahallesinde bulunan Mavi cami faaliyete kapalı bir camidir ve Yerevan’ın merkezinde, Maştots caddesinde bulunan, faaliyete açık olan Mavi camisiyle karıştırmamak gerek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/03/Ermenistan-Yerevan-Mavi-cami/175022

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