Van Gölü’nün altında kalan su Ermeni tarih anıtları (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Van Gölü’ndeki su seviyesi gitgide yükselince Ermeni tarih anıtlarının önemli bir kısmı su altında kaldı. Bu gibi anıtlardan Vaspurakan Kralı Gagik Artsruni tarafından inşa ettirilen surlara ve suni limana dair bilgiler, daha 10. yüzyılda yaşamış Ermeni tarihçilerden Tovma Artsruni’nin eserinde yer almaktadır.

Tovma Artsruni, tekrar su altında kalan Aghtamar Adası’nda inşa edilmiş suni limana dair de bilgiler vermektedir. Gagik Artsruni’nin bıraktığı tarihi miras, şimdi Van Gölü’nün altında kalmıştır.

Kilikia yelkeninin kaptanı Karen Balayan, 1999 yılında Van Gölü’nün derinliklerinde kalan bu limanın duvarlarını görmüş ancak yanında teknik aletler olmadığı için kayda alamamıştır.

Anıt uzmanı Samvel Karapetyan’ın, Ermenistan Kamu Radyosu muhabirlerinden Anna Martikyan’a yaptığı açıklamaya göre Van Gölü’nün kuzey kısmında bulunan Artske’de tarih anıtlarının bir başka önemli parçası olan Artske Deniz Kalesi de su altında kalan anıtlar arasında.

Artske neredeyse 9 asır boyunca bu deniz kalesi sayesinde saklanmıştır. Kulesi ise 2019 yılında Ermeni dalgıçlar tarafından keşfedilmiştir.

Van Gölü’nün güney kısmında, Rıştunik bölgesinin Vostanavan kasabasında ise (şimdiki ismi: Gevaş) Gagik Artsruni’nin sarayının duvarlarını bulabilirsiniz.

Ermenistan Kamu Radyosu

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