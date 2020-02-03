Serbes: “Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır”

Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevine başlayan Ender Serbes, partinin Sakarya’daki teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Serbes, partisinin kadın kolları ve gençlik kollarının kurulması için gönüllüler ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Aralık’ta resmen halka tanıtılan Gelecek Partisibirçok ilde teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Sakarya’da il başkanı seçilen Ender Serbesönderliğinde hareket eden Gelecek Partisi, haftasonu Engelsiz Kafe’de kadın kolları ve gençlik kollarında yer alacak isimlerle bir araya geldi.

Serbes, toplantıya katılım sağlayan partililere, Türkiye siyaseti, partinin kuruluş süreci ve il yapılanması hakkında bilgiler verdi.

“BİZİM DERDİMİZ HÜKÜMETİ ALAŞAGI ETMEK DEĞİL”

Ender Serbes, çoğu insanın siyaset mutfağı içinde olmadığı için gelişmelere yüzeysel baktığını belirterek, Türkiye’nin yanlış siyaset sonucu oluşmuş problemlerinin ancak ilkeli siyasetçilerin gayreti ile çözülebileceğini söyledi.

“Bizim derdimiz iktidarı alaşağı etmek değil” diyen Serbes hedeflerinin: şeffaflığın, liyakatı ve ilkeli siyasetin fiilen uygulandığı yeni bir siyasi hareketi Türkiye’ye kazandırmak olduğunu vurguladı.

“KARALAYARAK SİYASET YAPMAYACAĞIZ”

Kendilerinden büyük bir beklenti olduğunun farkında olduğunu dile getiren Serbes, kötüleyerek veya karalayarak yapılan siyasetin karşılığı olmadığı kaydetti. Serbes parti programı hakkında şu bilgileri verdi: “Bizden beklenen bizim ne yapacağımızı ortaya koymaktır. Biz geleceği konuşmalıyız. Çok kapsamlı ve detaylı bir parti programımız var. Okuma fırsatı olmayanlar içinde çok yakın zamanda seslendirilmiş kitap olarak sosyal medya üzerinden yayınlayacağız. Görüyoruz ki parti programı denilince bazıları bizim programımızı eski partilerin programlarının kopyala yapıştırı zannediliyor. Gelecek Partisi programı kurucuları tarafından sıfırdan kaleme alınmış, her bir kelimesi tartışıla tartışıla oluşturulmuş, ortak aklın ve günümüz Türkiye’sinin ihtiyaçlarına çözüm sunan siyasi yol haritamızdır.”

“LİDERİMİZ GÜÇLE OLAN İMTİHANINI KAYBETMEDİ”

Serbes, Genel Başkanları Sayın Ahmet Davutoğlu’nun çok naif ve yapıcı bir lider olduğunun altını çizerek , güçle olan imtihanını kaybemediğine dikkat çekti. Serbes “Türkiye’de Başbakanlığın en üst siyasi makam olduğu dönemde Başbakanlık yapmış biri. Buna rağmen güç ile olan imtihanını kaybetmemiş, yetkilerini ailesine, çevresine dünya menfaati kazandırmak için kullanmamıştır. Türkiye’de siyasetin yolsuzluklardan kalıcı olarak temizlenmesi adına kamuda şeffaflık paketini yürürlüğe sokmak istemiş ancak bugünkü iktidar zihniyetinin “Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız” yaklaşımı ile görevini bırakmak zorunda kalmıştır. “ hatırlatmasında bulundu.

Parlementonun son dönemde halkı temsil etmediğini ifade eden Serbes “Halkın destek verdiği siyasetçiler bu gün görevde değil. Genel Merkezle ilişkileri kuvvetli olan adaylar seçimlerde listelere yazılıyor. Bazen de hiç siyaset ile alakası olamayan kişiler, aday dahi olmadığı halde, hiç bir liyakat gözetilmeden, beklemedikleri makamlarda görevlere getiriliyor. Haliyle desteğini tepeden alan siyasetçi de maalesef görev süresi boyunca yüzünü sadece tepelere dönüyor. Tabanın destek verdiği organik bir siyaset mekanizmasına ihtiyaç var ve biz bunu sağlayacağız. Bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış bir yönetim anlayışı olamaz.

Ülkemiz için kuvvetli bir parlementer sistemi, baraj sınırının kaldırılmasını ve hızlı bir şekilde gerçek demokrasinin inşaasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

‘SAKARYA”DA ÇOK RENKLİ MOZAİK OLUŞTURMAK GEREKİR”

İl teşkilatlanması konusundaki hazırlıkları hakkında da bilgi veren Serbes, Sakarya’da dinamik bir il teşkilatlanması oluşturacaklarını belirtti. Mümkün olduğunca yeni yapılanmanın Sakaryanın tüm kültürel ve etnik değerlerini yansıtmasını istediklerini kaydeden Serbes “Gelecek Partisi’nin kurucular listesine bakın. Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Hristiyanı ve daha niceleri. Toplumumuzun farklı kesimlerinden temsilciler hep bir araya geldiler. Gelecek Partisi kurucular listemizde olduğu gibi Sakarya’da da çok renkli bir mozaik oluşturacağız. Bizim masamızda toplanan herkesin eşit söz hakkı olacaktır. İstişare ve ortak akıl ne gerektiriyorsa bizler de onu yapacağız.” diye konuştu.

“BURASI DERDİ HİZMET OLANINI YERİ “

Serbes Çok yakın zamanda il binasını belirleyip halkın kendilerine rahatça ulaşmasını sağlayacakları bilgisini verdi. “Bizim kapımız hizmet kapısıdır.” Ifadelerini kullanan Serbes “ Siyaseti hakkıyla yapanın derdi makam, mevki olmamalıdır. Aramızdan kimler en çok emek verir, doğru işler yapar ve geleceğe ışık tutmak için samimi çaba sarf ederlerse makam da mevki de zaten bu gibi kardeşlerimizin arkasından gelir” şeklinde konuştu.

‘HEP BİRLİKTE UMUT OLACAĞIZ”’

İktidarın kendi görüşü haricinde hiçbir görüşe saygı duymadığını ve korku ütopyaları oluşturduğunu vurgulayan Serbes, bu korkuyu yenip yeniden umut olacaklarını kaydetti. Serbes “Toplumumuz haksızlıklara ve yanlışa çok daha cesur bir tavır ortaya koyması lazım. Herkes bilmeli ki içimize bu suni korkuyu aşılayan yapı aslında kağıttan bir kaplandır. Yani içeriği boştur. Korku gibi cesarette bulaşıcıdır. Bizde tüm cesaretimiz ile bu korku düzenini yıkıp, hep birlikte geleceğe umut olacağız” dedi.

Katılımcılar daha sonra parti üyelik formlarını doldurarak İl Başkanı Ender Serbes tarafından rozetlerini aldılar.



https://www.sakaryayenihaber.com/siyaset/serbes-korku-gibi-cesaret-de-bulasicidir-h105893.html

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