Müslüman oldu kitap yazdı: Bir Hristiyan Nasıl Müslüman Yapılamaz?

19 yaşında Konya’lı bir Türk’le evlenen ve her şeyi eşinin hatırına geride bırakarak Romanya’dan Türkiye’ye gelen Leonica Eleno Mantu Müslüman oldukdan sonra Canan Zeytinci ismini aldı.

25 yıl önce kayınpederinin islamı yaşayışını kendine örnek alarak Müslüman olan Canan Zeytinci (Leonica Eleno Mantu) daha sonrasında akrabalarından yaşadığı yobazlığı görerek “Bir Hristiyan Nasıl Müslüman yapılmaz” adlı kitabını yazarak İslamı yanlış yaşayan ve tanıtanları kınıyor.

Yazdığı kitapda 25 yıllık yaşamında İslamiyeti kendisi araştırarak yaşadığını, eşinin sağlığında ve vefatı sonrasında yaşatılan acılarını kitapda toplayarak okuyucularına aktarıyor. Neden bir Hristiyan Müslüman yapılamaz? sorusuna da kitabında cevaplar veriyor.. Canan Zeytinci (Leonica Eleno Mantu) yaşadıkları ve gördükleri İslam kurallarına aykırı olduğunu, kitabında sadece bir kısmını yazdığını ileriki zamanlarda geri kalanlarıda yazarak okuyucularına aktaracağını dile getirdi.

Yazar Canan Zeytinci (Leonica Eleno Mantu) acılı hatıralarını anlatmaya başlayınca ” Ben rahmetli eşimle evlenirken akrabalarının çoğu gavurun kızı diyerek istemediler. Evlendikten sonra kendi çabamla, kayınpederimin islamı yaşantısını örnek alarak müslüman oldum ve yaşamaya başladım. Kitabımda bana yapılanlar başka müslüman olmayanlara yapılmasın, aile zoruyla kimse müslümanlığa kabul ettirilmesin diyerek yazdım. Müslüman olmayan kişiler islamı kendi yaşasın , nefret etmesin. Benim güvendiğim dağların karları eridi, hayellerimi yıktı. Herkese tavsiye ediyorum, herkes dengi dengine evlensin. Cicim ayları geçicidir. Çok sayıda arkadaşlarım hayel kırıklığına uğradılar. Ben müslümanlığı öğrenmeden bilmeden öğrendim. Bir cemaati dinlediğimde çok korktum. Acaba ben ne yaptım? diye kendimi sorgulamaya başladım. Bazı kapalılardan çok bazı açıklarla daha iyi anlaşmaya başladım. Tesettürlü bazı dindar geçinenlerde gıybetin olduğunu gördüm. 3-5 defa hacca giden, namazı beş vakit kılan , elinde Kuranı Kerim’i eksik etmeyen insanların gıybette bulunmaları beni üzüyor.” derken Canan Zeytinci (Leonica Eleno Mantu) ” Ben Akrabalarımı daha önceden tanısaydım, müslüman olmazdım. Ancak benim islamda yaşadığım ibadet duygularım çok farklı. Yurt dışına gittiğimde ben ezanın sesini özlüyorum.”dedi.

BİR HRİSTİYAN NASIL MÜSLÜMAN YAPILAMAZ? KISA ÖZET

Bu kitabı yazdığım dönemde bir kişiden beni gerçekten yaralayacak bir söz duymuştum:

*Yabancılar bu ülkede Müslüman oluyorlar, ancak nasıl olduklarını çok iyi biliyoruz. Müslümanlık ile hiçbir alakaları yok!..*

Bizlerin mi Müslümanlık ile alakası yok?… Sizler doğmuş ve büyümüş olduğunuz bu coğrafyada doğuştan itibaren aileniz ve çevrenizden gelen bilgi ve yaşayışlar olarak bu duruma alışarak ilerliyorsunuz. Ancak bizler tamamen hayatımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz.

Doğru yapılmayan anlatımlar ve yaklaşımlar dine bakış açısını zorlaştırabilir.

İşte bu gibi yanlışların yapılmaması için bu kitabı kaleme alıyorum.

İstifade etmeniz ümidiyle…

http://www.haber7.com/yasam/haber/2940073-musluman-oldu-kitap-yazdi-bir-hristiyan-nasil-musluman-yapilamaz/?detay=2

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