Karabağ’da Üçüncü uluslarası çömlekçilik sempozyumu düzenlenecek

Artsakh Cumhuriyetinde (Karabağ) 2020 yılı 20 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında üçüncü kez “BrutArt” başlıklı uluslararası çömlekçilik sempozyumu düzenlenecek. Bu etkinlik “Narekatsi” sanat merkezinin Şuşi’deki branşı ve Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

Şu an sempozyum için başvurular kabul ediliyor ve sonuçta sadece 10 sanatçı seçilecek.

Sempozyum sırasında ortaya çıkan eserler Şuşi Görsel sanatlar Devlet müzesinde ve “Narekatsi” sanat merkezinde sergilenecek. Özellikle hykeltraşlık alanında bu sempozyum yeni eserlerin meydana gelmesi için büyük imkanlar sağlıyor.

Organizatörler sempuzyum için seyahat, kalma ve yemek masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını bildirdi.

Başvuranlar kendi eserlerini gösteren 10-15 adet yüksek kaliteli fotoğraf, özgeçmişleri ve festivallere yada yarışmalarıa katıldıklarına dair belgeler sunmalı.

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...