İsveç kilisesinde PKK ayini

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Orhan Aysezen

Türkiye’de Cumhur İttifakı’na karşı “Millet İttifakı” adıyla biraraya gelen ortaklara destek veren PKK için İsveç’te hristiyan pazar ayini düzenlendi.

İsveç’te dün gerçekleşen bir ayinde PKK ve HDP’nin “Rojava” dediği Arab Menbaı (Ayn-el Arab) bölgesi için dualar okundu. İsveç’in Söderhamn ilçesinde kilisede düzenlenen ayin Pazar günü gerçekleşti. Pazar ayininde papazlar katılımcıları Türkiye aleyhine kışkırttı. Ayinciler Türk devletinin halkını, ABD’den onbinlerce tır alan PKK eşkiyasına karşı koruma ve meşru müdafa operasyonunu “işgal saldırıları” olarak niteleyip “Rojava halkları için dua edelim” dediler. Sözkonusu haber fotolarıyla beraber PKK’ya yakın medyaya da düştü.

Ayini Erik Lennestol adlı papaz ve kilise yöneticisi idare etti. PKK ayini düzenlenen kentin “Nusaybin’in kardeş kenti” ilan edildiği iddiasında bulunuldu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/isvec-kilisesinde-pkk-ayini-1043777.html

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