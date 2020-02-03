İsrail’in corona virüsü konusunda aldığı tedbire Holokost yakıştırması

Çinli diplomat Dai Yuming’in, pazar günü İsrail’in corona virüsü için koyduğu Çin vatandaşlarına seyahat yasağına yaptığı yorum tepkiye neden oldu.

Diplomatın yasağı Holokost tarzı bir uygulamaya benzetmesi sonrası Tel Aviv Çin Büyükelçiliği yapılan gaf için özür diledi.

Yuming, Tel Aviv’de yaptığı basın toplantısında, konuyu Holokost’ta ölen 6 milyona getirmiş, 2. Dünya Savaşında tüm dünya kapılarını kapatırken, Çin’in Yahudilere sığınma hakkı verdiğini belirtmişti.

Yuming, İsrail yönetiminin yasağı yeniden değerlendirmesini de istemişti.

Tel Aviv Çin Büyükelçiliği’nin resmi özür açıklamasında, “Holokost’un karanlık günlerini bugünkü corona virüsü için alınan tedbirlerle karşılaştırmak amacımız değildi” ifadesi yer aldı ve İsrail hükümetinin kendi vatandaşlarını korumak için aldığı tedbirlere saygı duyulduğu belirtildi.

http://www.salom.com.tr//haber-113431-Israilin_corona_virusu_konusunda_aldigi_tedbire_holokost_yakistirmasi.html

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