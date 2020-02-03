Ermeni boksör yenilmez sayılan Rus sporcuya karşı zafer kazandı (video)

Rusya’nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad şehrinde Ukrayna’yı temsil eden Ermeni boksör Karen Çuhacıyan Rusyay’ı temsil eden boksör Sergey Vorobyov’a karşı zafer kazandı.

Armeniasputnik.am sitesinde yer alan bilgilere göre Karen Çuhacıyan (16-1, 7 КО) WBA sıralamasıyla Uluslararası şampiyon ünvanını kazandı. Rus sporcu Sergey Vorobyov Ermeni boksörla karşılaşmadan önce hiç bir yenilgiye uğramamıştı.

Karen Çuhacıyan gençler arasında WBO sıralamasında eski Dünya şampiyonudur ve WBC ünvanına da sahip. Böylece WBA İnternational onun ünvanlarını tamamladı.

Ermeni sporcu Çuhacıyan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de doğdu ve 11 yaşından itibaren boks ile uğraştı. 2014 yılında Ukrayna Spor ustası oldu. WBO orta ağırlıklı boksörler kategorisinde en iyi 15 boksörler arasında yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/03/Ermeni-boksör-Ukrayna-Rus/175050

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